Em parceria, tal como no ano anterior, com o restaurante Belos Aires e a marca de vinho Altano, a Cockburn’s vai abrir as portas para receber mais uma edição do “São João at the Lodge”. No dia 23 de junho, véspera de São João, entre as 19h00 e a 01h00, a euforia típica dos Santos Populares vai inundar uma das principais caves do centro histórico de Vila Nova de Gaia.

O bilhete tem um custo de 30 euros (mais a taxa de serviço Eventbrite) e inclui três opções de uma seleção de iguarias que aliam a tradição à modernidade: espetadinha de sardinhas sobre broa de milho com chimichurri de pimentos, choripan argentino (uma pequena baguete tostada com chouriço e vinagrete de tomate e cebola roxa), prego argentino (maminha argentina, provolone e orégãos) ou uma empanada de um conjunto de variedades disponíveis. Sublinha-se que duas das empanadas à disposição são vegetarianas. Os participantes terão, ainda, direito a três bebidas, fazendo parte da oferta Vinho do Porto Cockburn's – tradicional ou em forma de cocktail – e vinho Douro DOC Altano Tinto, Branco ou Rosé. Para além das sugestões previstas no menu, e incluídas no valor do ingresso, será possível adquirir outros pratos e bebidas, pelo preço de sete e três euros, respetivamente.

Num evento que apela à presença de toda a família, os mais pequenos não ficam de fora. O bilhete – gratuito para crianças com idade inferior a quatro anos e com um custo de 10 euros para crianças entre os quatro e os 12 anos – inclui duas das opções anteriormente listadas e limonada à discrição. As crianças deverão ser acompanhadas por um adulto.

Os ingressos estão disponíveis para compra aqui.