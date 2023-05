Os molhos com sabores do mundo

A novidade da Paladin viaja à boleia da cozinha do mundo com uma nova gama de oito produtos para quem gosta de combinar sabores.

créditos: Divulgação

Do Havai ao Japão, passando pela Tailândia, China e Inglaterra, a marca apresenta uma nova gama. As receitas à portuguesa de Molho Poke, Molho Soja, Molho Soja e Limão, Molho Sriracha, Molho Inglês, Molho Teriyaki, Molho Wok e Vinagre de Arroz já estão à venda em hipermercados, supermercados e na loja online da marca. O PVP recomendado é entre 1,19€ e 2,45€.

Os novos iogurtes com probióticos

A novidade da Activia chega em forma de fórmula triplo zero, que combina sabor com probióticos, agora com 0% açúcares adicionados, contendo apenas os naturalmente presentes, 0% matéria gorda e 0% lactose.

créditos: Divulgação

A proposta de nova fórmula Activia tem três novos sabores: aveia e nozes, cereais e ananás. O PVP é de 3,49€, mas a novidade pode ser experimentada gratuitamente fazendo o pedido de reembolso aqui. https://activiaprovagratis.danone.pt/

A edição especial de vinho rosé

Depois do lançamento do ano passado, no âmbito dos 80 anos de Mateus, de uma primeira edição limitada de três garrafas de Mateus Rosé Original que celebravam o mundo da música, a marca volta a lançar uma nova edição, também ela limitada.

créditos: Divulgação

Composta por três garrafas, desta vez as sonoridades exploradas são o Samba, o Hip Hop e o Jazz. As novas garrafas de Mateus Rosé estão já disponíveis e têm um PVP de 4,49€, cada uma.

A novidade para quem aprecia rosquinhas

“Um pedaço de nuvem”. Assim descreve o comunicado dos novos Donettes com cobertura de açúcar em pó.

créditos: Divulgação

As mini rosquilhas são aquilo que podemos considerar um snack indulgente que pode ser partilhado com amigos.

Uma manteiga pensada para os mais pequenos

Depois do recente lançamento da Planteiga, a marca surge com uma novidade, a Planta Kids, um creme de barrar vegetal, para atender as necessidades nutricionais dos mais novos.

créditos: Divulgação

Está é uma alternativa à manteiga de origem animal, sendo 100% vegetal e com ingredientes naturais. Em termos de fórmula, tem 50% de gordura e contém vitaminas A, D, B1 e ómega-3.

Apta para vegans, este produto não contém óleo de palma.

Uma nova gama de salsicha estilo hot dog

A Izidoro acaba de reforçar a sua gama Hot Dog com o lançamento das novas Salsichas a Vácuo XL, um produto que se aproxima da verdadeira salsicha alemã, tanto em sabor como em textura.

créditos: Divulgação

Num formato a vácuo com seis salsichas de porco ou aves que garante a validade até 60 dias, promove a redução do desperdício alimentar. O PVP recomendado é de 4,99€.

Um extra. A nova gama de cafés funcionais

Esta novidade em particular não se vende nos supermercados, mas é um dos mais recentes lançamentos da Nespresso, no mesmo sentido de um lançamento, de 2021, da Delta, notando-se uma tendência. A Coffee+ inclui três novos cafés com ingredientes funcionais, se comparados com as gamas tradicionais, para o sistema Vertuo. Cada cápsula tem um PVP de 0,74€.

créditos: Divulgação

A gama incluiu o Melozio Go e o Stormio Go – dois dos cafés da marca, agora enriquecidos com mais 20% de cafeína, e o Ginseng Delight, com extrato desta que é considerada uma planta medicinal.

No Melozio Go e no Stormio Go, a principal diferença entre os dois blends é o facto de o primeiro ter intensidade seis, com notas doces de cereais e biscoitos, e o segundo ter intensidade 8 e apresentar um perfil amadeirado e com especiarias.

O Ginseng Delight, foi criado a pensar naqueles que dedicam maior atenção e interesse aos benefícios dos alimentos e das bebidas. Tem um sabor doce a caramelo.