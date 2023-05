A nova gama de pão

Sem aditivos, conservantes e sem açúcares adicionados, a gama Natural 100% da Bimbo é confecionada com apenas seis ingredientes: azeite, água, farinha, levedura, uma pitada de sal e massa mãe, que garante que o produto se mantenha fresco e fofo.

créditos: Divulgação

Com uma nova imagem, a gama conta também com uma nova receita, que passa por um processo de cozedura mais natural, o que oferece uma textura mais. A gama está disponível em três versões: branco com côdea (2,19€), branco sem côdea (2,69€) e pão integral (2,19€).

A novidade a pensar nos animais de estimação

A Renova acaba de lançar a gama Pet Care que consiste num rolo de papel de longa duração, com três folhas, que permite até 300 utilizações (PVP 6,24€). É um papel que resiste sem rasgar, mesmo molhado. Este produto foi testado sob controlo dermatológico, não tem perfumes, corantes e alergénios.

créditos: Divulgação

Esta gama é indicada para diferentes utilizações, seja para eliminar a sujidade provocada pelos animais, fazer a higienização das patas, a manutenção da caixa de areia, casota ou gaiolas, a secagem do pelo e para multi-superfícies.

Um dos bolos mais famosos do mundo tem mais uma cor (temporariamente)

Para os apreciadores de Donuts, chegou às prateleiras do supermercado uma nova versão, os Red Crush, com sabor a morango, cobertura de chocolate e topping crocante. Esta é uma edição limitada. O PVP é 1,75€, para pack de duas unidades.

créditos: Divulgação

Uma manteiga com base vegetal

A Planteiga é uma alternativa à manteiga de origem animal. Este produto é 100% plant-based, sem óleo de palma e é apta para vegans ou para quem deseje reduzir o consumo de produtos de origem animal.

Está disponível em duas versões, com e sem sal, em embalagens de 200gr. Tanto pode ser usada para barrar no pão, como para a confeção de bolos ou em cozinhados.