O Enóphilo Wine Fest regressa a Braga para a terceira edição, entre as 15h00 e as 20h00. Desta forma, sábado, 25 de maio, o Hotel Vila Galé Collection acolhe uma iniciativa que coloca em prova cerca de 200 vinhos de mais de 30 produtores nacionais, provenientes de diferentes regiões vitivinícolas do país.

Este ano, a pensar nos jovens consumidores, está prevista uma masterclasse de introdução ao vinho destinada a quem está a dar os primeiros passos no mundo vínico. “A sessão, exclusiva a jovens universitários até aos 25 anos, tem uma capacidade limitada a 15 lugares com um preço simbólico de 5€”, informa a organização do evento. A participação obriga à inscrição prévia.

“Achamos que estava na altura do Enóphilo abrir o seu portefólio a esta vaga de novos consumidores, mais jovens, ainda com poucos conhecimentos sobre vinho, mas que se sentem muito atraídos por este mundo. Sempre com a sensibilização para a apreciação e consumo com moderação. Esta edição, em particular na região dos Vinhos Verdes pareceu-nos ser o cenário ideal para avançar com a ideia. Braga, uma das cidades mais jovens do país, é sem dúvida o cenário ideal para esta masterclasse a que chamamos ‘Imersão Vínica para Jovens’”, refere Luís Gradíssimo do Enóphilo Wine Fest.

A edição de 2024 do Enóphilo em Braga vai manter a estrutura das duas edições anteriores, mas aposta na estreia de alguns produtores que, pela primeira vez vão marcar presença no evento.

Os bilhetes para o evento podem ser adquiridos aqui. Os ingressos orçam os 15 € em pré-venda até 24 de maio, 20 € no próprio dia.