Até outubro, o Porto vai ter um bar de vinhos instalado numa capela

A 18 de maio, sábado, está agendada a abertura do Rebel Port Club, com uma “Pool Party”, das 16h00 às 20h00. O projeto da família Symington nasceu no ano passado e tem como objetivo incentivar o consumo de vinho do Porto num ambiente mais dinâmico e informal. Num conceito pop-up, o bar estará aberto até outubro, localizando-se na capela do jardim da LOT.

De acordo com os promotores da iniciativa “o Rebel Port Club quer atrair novos consumidores de vinho do Porto, que no bar o podem degustar de uma forma mais clássica ou através de uma seleção de cocktails subversivos”.

créditos: Divulgação

Exemplo da aposta atrás enunciada é o desenvolvimento de uma gama de Portos disruptivos, como a Blend Series, da Graham’s, ou os Tails of the Unexpected, da Cockburn’s, especialmente criados para área de cocktelaria.

O Rebel Port Club é um espaço singular, a começar pelo facto de estar instalado numa capela – que durante três meses se transforma num bar –, o pop-up alia diferentes atividades à degustação de vinho do Porto. Desta forma, o bar apresenta um “programa” com workshops de cocktails, noites de drag bingo e DJs.

O Rebel Port Club pode ser visitado na Rua José Falcão (Porto), de quarta a sexta-feira (das 12h00 às 20h00), aos sábados (das 12h00 às 20h00) e aos domingos (das 12h00 às 19h00). O evento de abertura é de entrada livre.