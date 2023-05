Concebido para responder a empresas e produtores de vinhos, distribuidores, consultores de vinhos e escolas de vinhos, o Coravin Vinitas é, de acordo com a empresa que o desenvolveu, “um dispositivo revolucionário de tamanho pequeno que transfere, sem perder qualidade, o vinho para recipientes menores até 12 meses de preservação”.

“É um método mais fácil e sustentável para atender à crescente procura do consumidor para provar antes de comprar, permitindo a produção de frascos de amostra conforme necessário. A operação no local nega a necessidade de consumo rápido, mantém o controle de qualidade e reduz os orçamentos de amostra e envio”, adianta Cláudio Martins, CEO da MWA, representante em Portugal deste novo equipamento.

“Durante os primeiros dias da pandemia, identificamos uma lacuna no mercado para esse tipo de dispositivo de fracionamento de uso próprio que permitiria que nossos clientes enviassem amostras, preservadas por meses, para os seus clientes e consumidores”, disse Chris Ladd, CEO da Coravin. "Desde então, vemos que a indústria do vinho procura cativar um público consumidor mais jovem, que tem muito mais opções de escolha do que as gerações anteriores”, acrescenta.

A Coravin precisou de 18 meses para desenvolver e criar o Coravin Vinitas e para tal contou com a colaboração estreita com produtores, sommeliers, consultores e escolas de vinhos em todo o mundo, incluindo o português Cláudio Martins, da Martins Wine Advisor, envolvendo ainda Napa Valley Wine Academy, Langton's, Ceretto, Château Montelena, ONX, Alkina, Stéphane Derenoncourt de Domaine de l'A, Château Haut Bailly, Tooth & Nail Wine Co., Benom, Clos Solene, Justin Leone, entre os principais.