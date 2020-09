“A nossa intenção é permitir que as pessoas possam facilmente integrar uma alimentação saudável no seu dia a dia, disponibilizando os nossos produtos de forma prática, através de encomendas que podem ser levantadas no nosso espaço ou entregues em casa”, explicam Guilherme e Maria, os proprietários do Club Life e mentores deste novo conceito.

A ideia para avançar com o projeto surgiu durante a quarenta, período durante o qual o casal, fruto de todas as condicionantes existentes, percebeu a falta de alternativas, na área do Porto, no que diz respeito ao acesso a refeições saudáveis para confecionar em casa.

“Fomos abordados por vários clientes do nosso restaurante que nos questionavam como poderiam ter acesso a alguns dos nossos produtos enquanto estavam confinados em casa, de forma a poderem manter os seus hábitos de alimentação saudável”, contam.

No Empório Club Life é possível encontrar uma diversidade de snacks e produtos (incluindo opções veganas), prontos a consumir ou pré confecionados para serem finalizados em casa. Quiches variadas, coxinhas de frango ou de cogumelos, muffins veganos, bolinhos de bacalhau ou burger boxes (com hambúrgueres clássicos, veganos ou de salmão), estão entre as opções.

Da carta constam também alguns dos produtos “estrela” do espaço Club Life como a granola caseira, a pasta de amêndoa e de amendoim, a manteiga ghee ou o pão de queijo feito com queijo da ilha.

Não faltam igualmente sugestões para os mais gulosos como a tarte de brigadeiro ou de caramelo salgado, o cheesecake de abóbora ou a nutella vegana, entre outras. Destaque ainda para as propostas de vinho, branco e tinto, da região do Douro, fruto da política de parcerias que o Club Life tem com produtores locais.

“À semelhança do que acontece no restaurante e na cafetaria, todas as propostas do Empório são feitas à base de ingredientes naturais, sem recurso a qualquer aditivo ou a elementos previamente processados. 99% dos nossos produtos são gluten free. O nosso desafio passa por encontrar alternativas que nos permitam criar propostas apetitosas, sem descurar o sabor ou mesmo o aspeto visual, porque acreditamos que os olhos também comem”, referem.

Todos os produtos são acompanhados de uma tabela nutricional, elaborada pela equipa de nutricionistas que está associada à marca Club Life.

Empório Club Life Rua Mouzinho da Silveira, nº 197, Porto Horário: das 9h00 às 22h30 Contactos: tel. 222 080 050

“Os produtos do Empório Club Life podem ser adquiridos através da loja online, acessível através do Facebook e Instagram da marca, ou no corner físico presente no espaço Club Life, na baixa do Porto. O levantamento das compras pode ser feito na loja ou através de um serviço de entrega ao domicílio”, informam os proprietários.