Quem conhece Telheiras, em Lisboa, sabe que se trata de um bairro essencialmente residencial. E que melhor característica podemos ter para abrir uma loja que venda pão, café e mais umas coisas?

A Gleba já tinha morada em Telheiras, mas agora a loja reabriu com um conceito novo, juntando a parte de cafetaria que existia em Cascais. Num bairro residencial e familiar, conhecido sobretudo pelas várias esplanadas, a própria loja tem a sua.

"Telheiras era uma loja na qual estávamos a trabalhar há longos meses, ansiosos por poder oferecer aos nossos clientes uma experiência ainda mais completa. Reforçámos a parceria com a Milkees para tornar esta loja num ponto de encontro entre amigos e família, que além de poderem levar o nosso pão para casa podem partilhá-lo em bons momentos no novo espaço”, explica ainda Diogo Amorim, fundador da Gleba.

A afluência familiar é notada sobretudo no fim de semana, durante a nossa visita. Se por um lado se forma uma ligeira fila para aqueles que apenas vão comprar pão, por outro, a parte de cafetaria, a cargo da Milkees, também está bastante composta. Uma reunião familiar ocupa grande parte do espaço e nas restantes mesas, pequenos grupos de amigos ou pais e filhos compõem o ambiente. De notar que o espaço é “dog friendly”, com a presença dos amigos de quatro patas a conviver em plena harmonia com os restantes visitantes.

Falamos em brunch, mas na realidade, a refeição pode ser aquilo que quisermos, à hora que visitarmos o espaço. O menu é à la carte, seja para um pequeno-almoço tardio, um almoço antecipado ou um lanche reforçado. Podemos transformar a refeição num brunch, todos os dias da semana, se assim quisermos.

Entre as opções mais viradas para o pequeno-almoço temos os tradicionais croissants folhados que podem ser simples (1,80€), de queijo, misto ou nutella (3€), iogurte com granola da casa (4,90€), torrada com manteiga (3€) ou pães de queijo (4,5€, 3un).

Na secção de sandes e tostas mistas há Pulled Pork com maionese, ananás e queijo (7,60€), a Turkey Terrine com peru, cheddar, bacon e salada (7,60€), a simples tosta mista (5€), tosta jalapeño, com queijo, cebola e jalapeños (5€) ou os mais rotineiros ovos mexidos com um salpico de cebolinho (8,60€). Como não podia deixar de ser, todos os pães servidos são referências da Gleba.

No campo do médio-almoço há salada verde (4,5€) e pode finalizar a refeição com uma de vários sabores de cookies (2,70€) ou bolos à fatia (a partir de 3€).

Gleba Telheiras Morada: Rua Professor João Barreira, nº 1A. Padaria: Segunda a domingo 07h00 às 20h30 Milkees: Segunda a sábado 08h30 às 18h30. Domingos e feriados: 08h30 às 16h00

A acompanhar a refeição estão as várias opções de cafetaria, ou não fosse a imagem de marca da Milkees, com café de especialidade moído na hora e diferentes tipos de torra. Além do expresso (1,40€), pode optar por cappuccino (2,60€), latte (3,20€), americano (2,20€) ou machiato (2,30€). Também estão disponíveis infusões (a partir de 2,20€) ou sumos do dia (2,5€), entre outros.

No final, o convite é passar pela montra do pão e escolher entre as várias referências de fermentação natural. Esta loja será sempre uma boa opção para fugir ao rebuliço de outros locais. Mesmo ao fim de semana, a Gleba de Telheiras acaba por nos passar a tranquilidade necessária para dar um ritmo lento ao fim de semana.

O SAPO Lifestyle esteve na Gleba a convite da loja.