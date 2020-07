O destaque de agosto na Academia Time Out, instalada no Mercado da Ribeira (Avenida 24 de Julho), vai para uma novidade, os workshops Cozinhas do Mundo, versão vegetariana. O primeiro workshop Cozinha do Mundo, versão vegetariana, é para viajar já a 8 e 9 de agosto, às 18h00 e às 11h00, pela Tailândia. Os participantes terão a oportunidade de, durante duas horas, descobrirem mais sobre aquela cozinha asiática, ingredientes e técnicas, e aprender a fazer alguns pratos clássicos, mas na sua versão vegetariana, como por exemplo um Pad Thai Vegetariano.

Tirando partido desta escola de cozinha estar situada no maior e mais antigo mercado da cidade, a equipa da Academia criou um workshop com a duração de três horas, o “Workshop de Mercado”. Este inclui uma visita às bancas do Mercado da Ribeira, seguindo-se a confeção dos pratos sob orientação do chefe de cozinha: berbigão ou amêijoa à Bulhão Pato e Carne de Porco à Alentejana. O menu pode variar dependendo do dia e dos produtos disponíveis no mercado. Para acompanhar a 8 e 21 de agosto, às 11h00.

No que toca às Masterkids, agosto trará uma dedicada a Hambúrgueres. Durante duas horas, nos dias 9 e 30, os mais pequenos (acompanhados de um adulto) vão aprender a fazer um hambúrguer, acompanhado de batatas e limonada. Este workshop inicia às 15h00 e tem a duração de duas horas.

Ainda no mês de agosto, os workshops de cozinha incidirão nos comeres da Índia, de Portugal (arroz de lingueirão), Grécia (molho Tzatziki), Japão (Ramen), não faltando uma ação em torno do nosso Pastel de Nata.

Mais informações sobre os workshops aqui.