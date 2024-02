O melhor dos dois mundos é mesmo a combinação de um brunch de domingo com o creme de avelã mais conhecido do planeta. A 5 de fevereiro celebrou-se o Dia Mundial da Nutella, contudo, o InterContinental Lisbon achou que este dia merecia um destaque mensal. Para o efeito, preparou um brunch para 25 de fevereiro (11h30 às 15h00) que pretende uma celebração mais intensa de sabores.

Um brunch que serve Panquecas com banana, Bolo de quivi, Cupcakes, Tarte de mirtilos, Bolas de Berlim e ainda Éclairs de morango, sendo que o elemento-chave de todos estes pratos é a Nutella. Este não é um brunch apenas de doces, tem um pouco de tudo. Para os fiéis ao habitual, não faltam os ovos variados pedidos à la carte, com destaque para os Ovos Benedict, assim como uma panóplia de tostas e a Live station de panquecas, waffles e crepes com uma seleção de molhos e toppings.

O valor é de 38€ por pessoa, com estacionamento incluído, e as crianças até aos 12 anos (inclusive) têm um desconto de 50%. As reservas devem ser efetuadas através do telefone 213818700 ou e-mail lisha.reception@ihg.com