Com o objetivo de “elevar o papel do Vinho de Talha na gastronomia portuguesa” a Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito acolhe uma verdadeira festa em torno da mesa. Para isso, o Talha à Mesa reúne chefs com ligações ao Alentejo, como José Júlio Vintém, João Mourato e Pedro Mendes. Estes, ao longo dos dois dias, a 23 e 24 de março, têm a tarefa de impressionar os visitantes com as suas sugestões de comidas que combinam com os vinhos oriundos das talhas. Além dos almoços e jantares vínicos, o programa inclui showcookings na vinha e na adega, masterclasses de vinhos de talha e bar de vinhos de talha, entre outras atividades incluídas na temática.

No sábado e domingo de manhã, os chefs cozinham numa vinha centenária e na tarde de sábado, o showcooking é na adega. Mas do programa, a decorrer entre as 11h00 e as 22h00 de sábado e as 11h00 e as 15h00 de domingo, fazem parte outras atividades que vão permitir aos visitantes participarem e contactarem ativamente com os chefs, até porque a ideia é que “o evento seja didático e incuta no consumidor a vontade de explorar as potencialidades gastronómicas do vinho de talha”, diz Luis Gradíssimo, da organização do evento. Todas as atividades podem ser compradas individualmente com valores que variam entre 10€ a 65€ com disponibilidade entre 15 a 150 pessoas. Os bilhetes estão à venda na Ticketline e no site da Adega.

“Está na hora de elevar o papel do Vinho de Talha na gastronomia portuguesa e posicioná-lo num segmento premium, como um vinho por excelência para a harmonização com comida, principalmente neste momento importante no qual se aprovou a inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI) da Produção de Vinho de Talha”, adianta José Miguel Almeida, presidente da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito.

O programa inclui atividades variadas que pretendem mostrar a relevância que o Vinho de Talha pode ter na Gastronomia. Desta forma, vão decorrer almoços e jantares exclusivos, preparados por chefs convidados (José Júlio Vintém, João Mourato e Pedro Mendes), harmonizados com Vinhos de Talha. Terão também lugar masterclass de Vinho de Talha, com provas especiais, onde serão provados diferentes estilos de néctares, conjugado com um pouco de história e partilha desta arte milenar;

Os showcookings na vinha prometem a conjugação de uma demonstração culinária com a harmonização com Vinhos de Talha. Já a iniciativa “Copo das 5” reserva um momento dedicado ao petisco e ao Vinho de Talha, que incluí o serviço de uma seleção de petiscos tradicionais com Vinho de talha a acompanhar. Não faltará um bar de Vinhos de Talha, numa mostra de diferentes produtores.