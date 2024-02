O Hilton Garden Inn, situado junto ao centro cidade de Évora, é o anfitrião de momentos dedicados a especialistas, apreciadores ou simplesmente curiosos pelo universo enogastronómico. No primeiro sábado de cada mês, propõe-se uma viagem à região vitivinícola do Alentejo, à boleia de um jantar que une o vinho e a gastronomia. No dia anterior, sexta-feira, decorrerá uma prova orientada por produtores, selecionados pelo diretor de F&B do hotel, Álvaro Grilo, que irão desvendar as características de cada referência.

A primeira experiência vínica tem data marcada para os dias 1 e 2 de março e dá a conhecer os vinhos da Mainova. Produzidos na zona do Alto Alentejo, juntam o sabor dos solos alentejanos e a inovação nas práticas sustentáveis, e serão protagonistas de uma prova de acesso gratuito. O evento terá a duração de 1h30, com início marcado para as 18h30.

No sábado, o primeiro jantar vínico do Hilton Garden Inn Évora conta com um menu pensado de acordo com o perfil aromático dos vinhos apresentados e assinado pelo chef João Farinha.

As boas-vindas são dadas pelos cogumelos com molho de abóbora e ovo cozinhado a baixa temperatura, seguindo-se dois pratos principais. No prato de peixe, a proposta é lombo de bacalhau, acompanhado de um cremoso de batata-doce e laranja, com milho baby, camarão salteado e uma fresca espuma de bacalhau. Já na carne, destacam-se os sabores tradicionais e reconfortantes do borrego com puré de castanhas, texturas de tubérculos, cogumelos shiitake e chalotas assadas. Na sobremesa, o cheesecake de manga, bolo de maracujá com telha de manga promete terminar a experiência com frescura e leveza.

A acompanhar a noite, haverá música jazz ao vivo.

O calendário das provas e jantares vínicos para os próximos meses incluem os vinhos da Herdade da Cardeira, nos dias 5 e 6 de abril, do Monte da Bica, a 3 e 4 de maio, e da Herdade dos Grous, a 7 e 8 de junho.

O jantar vínico começa pelas 19h30 e tem o custo de 50€ por pessoa, com seleção vínica incluída. As reservas podem ser feitas através do e-mail sales.manager@hgievora.com ou por telefone 266 248 84.