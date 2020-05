Perto de 45 dias de confinamento doméstico, decorrentes do estado de emergência findo a 2 de maio, após duas renovações, obrigaram os portugueses a redefinir hábitos alimentares, face à nova realidade. Para perceber de que forma mais horas em casa, menos atividade física, ansiedade e receio acrescidos, influenciaram as práticas e hábitos alimentares, foram tornados públicos os resultados do estudo multidisciplinar. Um trabalho empreendido durante o mês de abril por equipas da Universidade de Évora, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto.

O estudo que decorreu online, ao qual responderam 759 pessoas, maioritariamente do sexo feminino (78%), revela que “o aumento ligeiro do consumo de pão, lacticínios ovos, hortícolas e frutos frescos, leguminosas, foi acompanhado de uma subida mais expressiva no consumo de bolos, bolachas e chocolates, respetivamente com perto de 30%, nas duas primeiras categorias de alimentos e 22,5% para a terceira”, lemos nos dados divulgados.

No mesmo período, “o consumo de cerveja e bebidas brancas diminuiu, assim como a aquisição de pescado e carne fresca, optando os inquiridos pelos congelados e leguminosas em lata”.

Sublinham os investigadores associados ao estudo que “embora 11% dos participantes refiram ter aumentado o consumo de alimentos processados/fast-food, 17% refere a diminuição no consumo dos mesmos”.