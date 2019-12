À chegada à Enoteca 17-56, os presentes serão brindados com champanhe (Lanson Brut rosé) e canapés (ostras, foie gras e presunto Joselito). O amuse bouche tem assinatura do Shiko Tasca Japonesa, com um Tataki de salmã.

Segue-se a entrada, em que Medalhões de lavagante e suas ovas fazem dupla com um copo de Quinta do Síbio Arinto, um branco de 2016. No peixe, um Filete de robalo com tajarin de amêijoas e beurre blanc, numa harmonização com Carvalhas branco 2017.

O topo de gama da Real Companhia Velha volta à mesa, mas na versão tinto, com o Carvalhas Vinhas Velhas tinto 2016 a casar com um Tornedó com batata fondant e puré de couve-flor.

Para a sobremesa, uma Tartelete de nata e canela com mousse e estaladiços de pera e mel e uma ‘selecção de queijos, a acompanhar com dois Vinhos do Porto, o Royal Oporto Tawny 20 Anos e o Real Companhia Velha Vintage 2007, respetivamente.

17-56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha Alameda da Rua Serpa Pinto, 44B, Vila Nova de Gaia Museu da 1.ª Demarcação Horário: Terça-feira a domingo, 12h00 às 18h00 (última entrada: 17h30). Encerra à segunda-feira e nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro. Contacto: 222 448 500

Depois do jantar, há espaço para vários pés de dança ao som do DJ convidado. Não sem antes se contarem as 12 badaladas e se degustarem as passas, em harmonização com espumante da Real Companhia Velha.

Uma noite que começa pelas 20h30 de dia 31 de dezembro de 2019 e termina já em 2020, pelas 3h00 de dia um de janeiro.