A noite no Centro de Congressos do Algarve abre com um cocktail de boas vindas, cuja animação fica a cargo de um DJ. Segue-se o Jantar de Gala, em que não faltarão live cookings de pratos quentes, de sushi e sashimi e de sobremesas. Risoto de Lagosta e Salicórnia envolvido em Pecorino e Trio de Fontes de Chocolate são dois dos pratos preparados ao vivo, para deleite dos comensais.

A grande aposta para o programa de passagem de ano do Tivoli Marina Vilamoura recai num artista nacional, com a atuação de José Cid, vencedor do Grammy Latino 2019.

À meia-noite cumpre-se a tradição, brindando ao novo ano com passas e champanhe e fogo de artifício sobre a praia de Vilamoura.

O jantar e espetáculo orçam os 195,00 euros.

Já no Purobeach Vilamoura, o jantar tem como ponto de partida Ramen de carabineiro com caldo de peixe, Esparguete de beterraba e legumes baby. Segue-se Cherne corado em manteiga de manjericão sobre risoto de tomate e Lombo de novilho wagyu sobre molho de vinho do Porto, Polenta frita e creme de ervilhas. Para sobremesa, a amêndoa, framboesa, chocolate Ruby e tomilho limão.

As doze badaladas celebram-se brindando com champanhe e um convite para dançar pela noite dentro.

A passagem de ano orça os 265,00 euros.