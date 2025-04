Joana Cruz está no Brasil, mais propriamente em Pipa, no estado do Rio Grande do Norte.

A radialista tem partilhado com os seguidores algumas imagens das férias e não podia estar mais feliz por ter regressado a um local que tanto gosta.

"Voltar a Pipa é não me cansar de mergulhar neste mar de 28 graus, do pôr do sol na lagoa, da caipirinha, da água de côco na beira do mar. [...] Há sempre espaço para descobrir novos lugares como a Barra de Cunhaú, onde o rio encontra o mar e é conhecida por ser o caribe do Nordeste! [...]

No topping de tudo isto: trago amigos, revejo amigos e faço novos amigos. Ahhh, vida boaaa!", escreveu a atriz na legenda da partilha.

Vejas as imagens das férias de Joana Cruz na nossa galeria.

Leia Também: Depois da Índia, Abu Dhabi. Joana Cruz ficou de "queixo caído" com viagem