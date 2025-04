Vânia Sá soma e segue no que respeita aos negócios. Nos últimos tempos, a antiga participante dos reality shows da TVI tem mostrado as conquistas que até aqui alcançou como resultado do sucesso do seu trabalho.

Vânia está a construir uma casa, comprou um Porsche e nos últimos dias embarcou numa viagem de sonho rumo ao paraíso, com direito a passar por lojas de luxo para comprar uns miminhos.

"Estou a conquistar os meus sonhos e não vou escondê-los para agradar a invejosos. Só vê quem quer. Eu partilho o que quero, quando quero - nem sempre em tempo real. Partilho porque me sinto bem e porque cada conquista é fruto de muito trabalho. Para algumas bestas com inveja: que sirva de exemplo de que quem luta, conquista. E antes de julgarem, lembrem-se: não sabem metade do que já passei", atirou ao mostrar-se a caminho das Maldivas.



© Reprodução Instagram - Vânia Sá

"Enquanto para uns é dia, para outros ainda é noite. Cada um vive o seu próprio caminho. Nada é tão linear como parece. Antes de invejares o que vês, lembra-te que nem sempre conheces a história toda. Foca-te em construir o teu, sem comparação", referiu ainda, enviado um recado aos críticos.

Vânia mostrou ainda os ténis da marca de luxo Balenciaga que comprou e, por fim, a chegada às Maldivas com o namorado.



© Reprodução Instagram - Vânia Sá







© Reprodução Instagram - Vânia Sá

