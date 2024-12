Ballantine's, uma das maiores referências no mundo do whisky escocês, volta a destacar-se com a coleção True Music Icons, dedicada a homenagear os gigantes da música, sendo Elton John o grande destaque deste ano.

Com uma longa tradição e uma ligação profunda ao universo musical, graças à plataforma True Music, Ballantine's reconhece e celebra os artistas que transformaram o cenário da música global, contribuindo com a sua obra para marcar a diferença e proporcionar um legado que ultrapassa fronteiras e gerações.

Este ano, a Ballantine's decidiu homenagear Elton John cujo impacto no meio musical traduz-se em 300 milhões de álbuns vendidos, entre os quais dois álbuns de diamante, 43 de platina e 26 de ouro, vencedor de cinco Grammy’s, dois Óscares e um Brit Award, ao longo de uma carreira que atravessa mais de meio século, consolidando o seu lugar como um dos artistas mais bem-sucedidos da história da música.

O design da garrafa True Music Icons Elton John inspira-se na sua lendária atuação ao vivo no Dodger Stadium em 1975, incorporando um selo com a iconografia do seu famoso auto-retrato e apresentando uma versão holográfica do seu logótipo 'E', que espelha o trabalho artístico da sua coleção Diamonds Greatest Hits.

A garrafa, distinta no seu visual, é Ballantines Finest, onde apesar de ser irreverente e diferenciadora, mantém, no seu interior, a mesma qualidade e sabor suave e equilibrado, traduzido numa combinação doce e agradável que se mantém fiel às suas origens desde 1910, de acordo com o comunicado da empresa.

"Elton John destacou-se pela sua exuberância, tanto na música como na forma de estar, mantendo-se sempre fiel a si mesmo e à sua arte", comenta Francisca Ribeiro, Brand Manager da Pernod Ricard Portugal.

As garrafas True Music Icons Elton John estarão disponíveis em quantidades limitadas para compra em hipers e supermercados habituais, sendo uma excelente opção de presente para a época festiva e para verdadeiros apreciadores de música, pelo PVPR de 12,99€.