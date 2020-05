Contas feitas, a formação em “Brigadeiros Gourmet” vai ocupar os participantes por quatro horas, distribuídas por aulas de duas horas, e que decorrerão a 2 e 3 de junho (15h00 às 17h00) na plataforma online da Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal (ACPP).

Os segredos destes docinhos e as receitas, das mais tradicionais às mais requintadas, vão chegar pela mão da chefe de pastelaria Sara Soares, formador residente na ACPP que chefiou a pastelaria de dois restaurantes com estrela Michelin no Penha Longa, em Sintra.

O curso que orça os 42,50 euros por participante conta com inscrições aqui. Também na página da ACPP, os interessados na formação encontram todas as indicações sobre as matérias primas que terão de adquirir para as duas aulas.