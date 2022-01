O novo ano traz uma novidade bem doce para os habitantes de Lisboa, a abertura da Croissanteria Tradicional.

O novo espaço dedicado aos croissants distingue-se pelo tamanho generoso do croissant, que promete ser um dos maiores da capital, e pelo facto de ser um negócio familiar.

Na carta dos doces destacam-se os clássicos Doce de Ovo e Doce de Ovo com Amêndoa, a opção Maçã e Canela e um dos que promete ser um sucesso, o Caramelo Salgado. Para os fãs de chocolate, a oferta é bastante vasta: Nutella, Bueno, Chocolate Branco e, em breve, Chocolate Negro.

créditos: Croissanteria Tradicional

Para os que têm preferência pelos salgados ou que estão à procura de um almoço leve, são destacados o Queijo Fresco, Tomate e Orégãos, o Requeijão, Doce de Abóbora e Noz, e o Presunto, Queijo Parmigiano e Rúcula.

A massa do croissant principal é um intermédio entre o brioche e o folhado, o que lhe confere uma textura estaladiça sem se desfazer demasiado, e existe a opção do croissant francês com massa folhada.

créditos: Croissanteria Tradicional

O segmento das bebidas também é bastante completo. As opções quentes vão desde os cafés expressos, simples ou com aroma – baunilha, caramelo e avelã – aos chocolates quentes, cappuccinos e lattes macchiatto.

Na categoria dos frios, feitos na hora, temos os sumos naturais, batidos de fruta e águas aromatizadas. Todas as bebidas que envolvem leite existem na opção sem lactose ou com bebida vegetal.

A croissanteria está localizada em Benfica, na Rua Amélia Rey Colaço, 5i, e encontra-se a funcionar todos os dias da semana, exceto domingo, das 07h00 às 19h00.

O espaço tem opção takeaway e está disponível no Uber Eats e Glovo. Para já, também aceitam encomendas presencialmente ou via telefónica (+351 215 848 238).