A Pinhais, conserveira centenária que mantém os métodos de produção tradicionais acaba de lançar a sua loja online, acessível em shop.conservaspinhais.pt.

Com esta aposta, a empresa passa a disponibilizar a compra de conservas artesanais das suas duas marcas, até agora só disponíveis no retalho especializado e lojas gourmet, a partir de qualquer parte do mundo.

A Pinhais é a única fábrica de conservas em Portugal que mantém o método tradicional em toda a sua produção. Para além de manual, o processo artesanal compreende várias etapas fundamentais – 37 no total –, que conferem autenticidade às conservas.

Desde a intensificação dos sabores em salmoura, ao corte e preparação manual de todos os ingredientes frescos fornecidos localmente e, claro, à seleção de apenas o melhor peixe vindo da costa do Atlântico, um processo que se conclui com o enlatamento que é fundamental para a conservação do peixe. Um ritual que confere singularidade absoluta às iguarias e que tem um nome — savoir-faire, a mestria do saber fazer artesanal.

A oferta é exclusiva e apela ao gosto dos verdadeiros apreciadores de conservas. A NURI, marca de culto nos mercados internacionais, propõe opções de conservas de sardinha em azeite ou tomate com ou sem picante, incluindo uma giftbox.

Já a marca PINHAIS promete levar o sabor do mar para a mesa em oito variedades de conservas de sardinha ou cavala em tomate ou azeite, também com a variante picante, para os amantes de especiarias.

Com o lançamento da loja online, a Pinhais apresenta ideias de receitas para o dia a dia ou um pouco mais elaboradas, mas todas com conservas da mais elevada qualidade e ingredientes frescos e naturais, pensadas para toda a família.

Os sabores tradicionais e mediterrâneos apresentam-se renovados e prometem conquistar o palato dos portugueses com receitas inéditas, tais como a de Salada de sardinha picante NURI, Paté NURI e Abóbora e sardinha NURI que pode aprender a fazer aqui:

Salada sardinha picante NURI

Ingredientes:

Sumo de limão

Azeite Nuri extra virgem

1 lata de NURI sardinhas picantes Courgette em rolo

Ovos de codorniz cozido

Alface frisada

Tomate refogado

Azeitonas verdes

Baguete barrada com manteiga e alho Rabanetes

Alcaparras

Preparação:

Corte a courgette pelo comprido, grelhe, enrole e depois deixe arrefecer.

Junte todos os ingredientes e termine marinando com o sumo de limão e azeite NURI.

Salada sardinha picante NURI créditos: Pinhais

Paté NURI

Ingredientes:

1 lata de sardinha Nuri sem pele e sem espinhas Requeijão - 250g

Creme fraîche - 100g

1 chalota picada finamente

Endro picado na hora Sal

Pimenta branca Raspa de limão

2 dentes de alho

Preparação:

Corte as sardinhas Nuri em pequenos pedaços, misture com o requeijão e o creme fraîche. Pique a chalota, o alho e o endro. Junte tudo e tempere com a raspa de limão, sal e pimenta. Finalmente decore com a chalota picada e o endro.

Paté NURI créditos: Pinhais

Abóbora e sardinha NURI

Ingredientes:

1 lata de sardinha Nuri sem pele e sem espinhas 1 Abóbora

Alguns raminhos de alecrim

Azeite NURI extra virgem

Vinagre balsâmico

Preparação:

Abra a abóbora e corte-a em fatias, coloque um pouco de azeite NURI e sal e espalhe o alecrim por cima. Cozinhe no forno a 180 °C por cerca de 20 minutos. Adicione a sardinha em azeite NURI e o vinagre balsâmico. Misture tudo muito bem.