“Conexão Africana”, um mundo inteiro a explorar no próximo Congresso dos Cozinheiros

“Conexão Africana” será o fio condutor para o Congresso dos Cozinheiros em 2022, num cartaz com alguns dos nomes mais sonantes da cena gastronómica africana e que marcam pela primeira vez presença no nosso país. Ao todo serão mais de 20 horas de intervenções proporcionadas por mais de 40 oradores nacionais e internacionais.

A iniciativa, a decorrer a 25 e 26 de setembro, será oportunidade para aprender mais sobre a riqueza das pessoas, gastronomia e cultura africana. Para apresentar, debater, degustar e fomentar um papel de maior reconhecimento dos profissionais, dos produtos e tradições do grande continente.

créditos: Filipe Vera-Cruz

Entre os oradores confirmados destaque para a presença de Fatmata Binta, natural da Serra Leoa, é uma chef nómada e embaixadora da cozinha da tribo Fulani. Em 2021 foi galardoada com o prémio The Best Chef Rising Star pela The Best Chef Awards e já em 2022 recebeu a distinção do Basque Culinary World Prize. Também presente estará Sheree Williams, norte-americana, fundadora e diretora executiva da organização The Global Food and Drink Initiative e editora da Cuisine Noir Magazine.

Ao palco do Congresso dos Cozinheiros subirá também Najat Kaanache, cozinheira basca de San Sebastián de origem marroquina e proprietária do restaurante Cús, na cidade do México e de seis espaços na medina de Fez, incluindo o Nur, distinguido como o Melhor Restaurante de África e o Melhor Restaurante Marroquino do Mundo em 2017 pela World Luxury Restaurant Awards.

Outro nome a destacar é o de Jeny Sulemange, cozinheira moçambicana da região de Nampula, lidera o conhecido restaurante Cantinho do Aziz, em Lisboa. É autora de um livro de receitas e a protagonista de uma série documental na Amazon Prime, onde apresenta as suas viagens pelo mundo, com destaque para os sabores e convidados de raiz africana e portuguesa.

Quanto à ação do evento, esta vai dividir-se entre o Palco Inter onde vão decorrer as conversas e as apresentações, o Palco Produto dedicado a demonstrações de cozinha e produtos com degustação, o Palco Nós as Pessoas focado em conversas sobre a importância do bem-estar mental na restauração, o Palco Música dedicado a atuações musicais, a Área de Exposição onde será possível conhecer as novidades de produtos e equipamentos de cozinha e a Área de Alimentação onde se vão degustar as iguarias de chefes convidados.

créditos: Filipe Vera-Cruz

Ainda no decorrer do evento, acontecerá a Final da prova O Melhor Pastel de Nata 2022, criado em 2009 e do qual o gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes é presidente de júri. Estarão presentes os pastéis de nata dos 12 estabelecimentos finalistas. As inscrições estão a decorrer no site da iniciativa até ao dia 30 de junho. O ano passado sagrou-se vencedor o pastel de nata da Padaria da Né, na Damaia.

Haverá também uma Rota de Restaurantes, a decorrer na vila anfitriã, Oeiras, entre 16 e 26 de setembro, em que cerca de 20 estabelecimentos serão convidados a destacar uma especialidade da casa. A Rota estará disponível no website do evento.

Para Paulo Amado, fundador do Congresso dos Cozinheiros, ir ao evento: “é uma oportunidade de conhecer melhor a rica herança cultural africana e a sua importante presença na cozinha portuguesa e internacional. É importante para ficarmos a conhecer pessoas que têm uma ação social impactante através do seu trabalho no mundo da gastronomia. Interessa-nos um mundo mais equilibrado e justo, para todos, independentemente da sua origem”.

Os bilhetes para aceder ao Congresso dos Cozinheiros já estão disponíveis para compra. Até ao dia 31 de julho, os bilhetes terão o valor de 45 euros para um dia e 80 euros para os dois dias. A partir dessa data, os preços acrescem para 60 euros e 100 euros, respetivamente. Os bilhetes estão disponíveis no site do evento e na Bol.pt e incluem todas as degustações servidas.