Bem-vindo à Cozinha do Rock. Aqui, tem 20 minutos para fazer uma receita

Sempre teve curiosidade de experimentar a sensação que seria estar numa cozinha semelhante à do MasterChef? A Cozinha do Rock, do espaço Continente, está decorada a rigor e as prateleiras remetem-nos para esse programa de televisão a que nos habituámos a assistir há largos anos. “Isto é quase como se fosse uma simulação do MasterChef, mas mais rápido”, explica-nos o Chef André Gerardo, o responsável por supervisionar este workshop.

créditos: Daniela Costa

Entre tachos, frigideiras e baterias, há três bancadas preparadas para receber 24 festivaleiros de cada vez (mediante inscrição prévia), onde se propõe cozinhar uma de oito receitas diferentes, ao longo do dia. A cozinha abre às 12h e encerra às 19h30. Cada sessão tem a duração de 30 minutos, mas os participantes têm apenas 20 para executarem as receitas, sob a orientação do Chef André Gerardo e da sua equipa.

Para quem assiste, pode sentir um pouco da adrenalina que acontece neste momento. O relógio não para e os participantes tentam finalizar a sua tarefa da melhor maneira. No final, há prémios.

“Estas aulas têm sido fantásticas, existe muita adesão e as pessoas têm saído daqui bastante efusivas porque há coisas que nunca fizeram em casa, ingredientes que nunca viram”, explicou o Chef. A dinâmica em grupo também tem ajudado esta ação: “eles puxam uns pelos outros e tem sido um workshop que fica bastante interessante, não só do ponto de vista do produto final, mas também da interação entre pessoas”.

créditos: Daniela Costa

Em cada sessão, os participantes recebem uma de oito receitas – entre crunchy wrap, gelado de azoto líquido, falsos ovos estrelados, esferificação São Francisco, rochers de arroz tufado, sponge cake de avelãs, suspiros frescos em azoto e cones com tártaro de atum e falso caviar – e recorrem não só a técnicas de cozinha molecular, como também têm acesso a ingredientes menos comuns, num convite a viver uma experiência gastronómica.

O stand apresenta-se ainda com o mote “Cozinhar. Rockar. Ajudar.” e por cada desafio que os participantes consigam confecionar, a Missão Continente doa uma refeição completa à Refood.