Trata-se da primeira loja de rua da marca em Lisboa, cidade onde já estava presente apenas com espaços integrados nos centros comerciais Colombo, Vasco da Gama, Amoreiras Shopping e no El Corte Inglés. De origem norte-americana, a marca de gelados Häagen-Dazs foi criada por Reuben e Rose Mattus em Brooklyn Heights, Nova Iorque, em 1960. A primeira boutique Häagen-Dazs abriu em Nova Iorque em 1976. Atualmente, a rede da marca tem mais de 900 lojas em todo o mundo.

"Estamos muito entusiasmados com esta nova localização no Largo do Carmo. É uma grande emoção porque vamos voltar à zona onde tudo começou para a Häagen-Dazs em Portugal. Em 1994 abrimos a primeira loja no Chiado que, entretanto, encerrámos em 2013, e são muitos os nossos clientes habituais que esperam este regresso com muita ansiedade”, nota Sílvia de Sousa, diretora das lojas Häagen-Dazs em Portugal.