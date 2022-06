Em 2022, o Vagos Sensation Gourmet chega com o mote “The Best Edition”, em homenagem ao chef Joe Best, falecido em 2021, mentor e um dos padrinhos do evento, figura assídua em todas as edições do evento. “A partida do Joe Best deixou um enorme vazio e muita saudade. O Joe [chef de cozinha josé besteiro] sentia a praia da Vagueira também como sua. A sua paixão pela cozinha refletia-se no que esta terra e as suas gentes lhe davam todos os anos - uma partilha de conhecimento pela cozinha nacional, que sempre captou o espírito e o ritmo da aldeia piscatória. O evento é uma enorme declaração de amor a Vagos e à praia da Vagueira. A ideia é tentar partilhar [com os visitantes] tudo aquilo que faz da praia da Vagueira um local tão especial”, explica Tony Martins, um dos criadores do evento.

créditos: Vagos Sensation Gourmet

Uma vez mais o Vagos Sensation Gourmet une os pescadores locais e os cozinheiros amadores do município aos mais chefs nacionais e internacionais. Juntos estão empenhados em demonstrar que a cozinha portuguesa não se resume a bacalhau e pastéis de nata, e que a tradição dos tachos combina na perfeição com o atrevimento e a elegância da alta cozinha. Michel van der Kroft, Graeme Cheevers, Óscar Geadas, Diogo Rocha, são alguns dos rostos Michelin que marcam presença nesta edição, a par de outros nomes conhecidos do panorama nacional como Ann Kristin , Hugo Alves e Luísa Ferreira (bloguer do projeto Sardinha Fora da Lata). De referir uma novidade no evento com as participações dos sommeliers portugueses António Lopes, André Figuinha, João Chambel, Sérgio Marques e Nuno Graça.

Workshops, showcooking, degustações, palestras, provas comentadas e música fazem parte do programa deste ano. A entrada no Vagos Sensation Gourmet é gratuita (os workshops requerem inscrição prévia), mas para usufruir das iguarias preparadas pelos chefs é necessário adquirir o kit (5 euros) que inclui copo de prova e o garfo que caracteriza o evento e a praia da Vagueira.