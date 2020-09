Face à situação pandémica atualmente vivida, o concurso Chefe Cozinheiro do Ano (CCA) apresenta alterações, nomeadamente a impossibilidade de assistir ao vivo às etapas regionais. Estas, irão decorrer no norte, sul e centro do país, e terão lugar, respectivamente, a 21 de outubro (EHT Porto), a 17 de novembro (EHT Setúbal) e a 25 de novembro (EHT Coimbra).

Em cada etapa, prestarão provas seis concorrentes, cujos nomes podem ser conhecidos aqui. No total, estarão em concurso 18 concorrentes previamente apurados pelo júri da iniciativa.

A Final Nacional do concurso, onde ficaremos a conhecer o CCA 2020, acontece nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2021, em Lisboa. No dia seguinte, 9 de fevereiro, também em Lisboa, terá lugar o Fórum “Pensar Cozinha”. Este evento, dedicado aos profissionais de cozinha e ao público interessado, consta de apresentações, debates, entrevistas e demonstrações.

Nos dias em que decorrem as etapas regionais, irá realizar-se em direto na FIL, em Lisboa, o ciclo de seminários “Gerir um Negócio da Restauração”, evento ao qual os interessados poderão assistir ao vivo (com limite de pessoas) ou online, através do website do CCA, com inscrições aqui.

Nos seminários, dirigidos principalmente para os gestores de negócios, serão debatidos os temas da atualidade e serão abordadas temáticas como a gestão em restauração, os novos desafios, a tecnologia ao serviço da restauração, o papel dos eventos na dinamização do negócio, entre outros. Os convidados a integrar os painéis serão anunciados em breve, bem como os horários das intervenções.

A organização do CCA é das Edições do Gosto e da Inter Magazine.