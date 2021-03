A Compal acaba de lançar 4 sabores portugueses com um propósito muito nobre: apostar na fruticultura portuguesa, investir no futuro e transmitir esperança, confiança e otimismo. Como? Promovendo frutas portuguesas de origem definida e as respetivas regiões, através do lançamento de 4 edições especiais totalmente portuguesas e atribuindo 5 bolsas a empreendedores inovadores no setor frutícola no valor de 100.000 através da Academia do Centro de Frutologia Compal.

Segundo Miguel Garcia, diretor de marketing estratégico da Sumol+Compal, "o contexto pandémico que vivemos obrigou a repensar os planos como um todo e a olhar não só para objetivos de negócio, mas também para o papel que cada marca pode ter nesta altura enquanto motor de ajuda à sociedade e, no caso de Compal, no apoio e promoção da agricultura e produção nacional. O plano de inovação foi por isso repensado e definido o lançamento desta edição especial".

Dos pomares nacionais às casas dos portugueses, já se encontram disponíveis os dois primeiros sabores desta edição limitada, Figo da Piteira do Alentejo e Maçã de Alcobaça. O SAPO Lifestyle já os provou e aprovou.

Dois outros sabores conhecidos só no verão

A Compal não revela para já os outros dois sabores que serão lançados no início do verão. "Todos estarão inseridos na gama Compal Origens, mas têm uma identidade própria que evidencia de forma clara e inequívoca esta iniciativa. Assim, a marca celebra e divulga as frutas e as terras de Portugal, promovendo a preferência pelo que é português", informa a Compal em comunicado.

A Compal vai dar a conhecer a Frutologia que dá origem a estes sabores, as suas terras e os seus fruticultores numa campanha multimeios que contará as histórias destas quatros frutas portuguesas e dos seus heróis, os fruticultores.

Desde 1952 que a marca Compal faz parte da vida dos portugueses, sempre presente com tradição e confiança. Hoje, tudo o que faz está assente nos pilares de Portugalidade, Frutologia e Naturalidade. Compal mantém o compromisso de procurar, sempre, a melhor fruta, onde quer que ela esteja. Presente em mais de 70 países, leva além-fronteiras o melhor do que faz em Portugal.

O Centro de Frutologia Compal (CFC) tem como objetivo estimular a inovação no setor frutícola e valorizar a fruta e os seus produtos derivados.

Com um espírito colaborativo e multidisciplinar, o CFC reúne entidades e organizações do setor Frutícola, públicas e privadas, governamentais, académicas, empresariais e associativas, em torno do fortalecimento do setor frutícola e da valorização e promoção da fruta. Inclui iniciativas de Formação, onde se inclui a Academia, que em 8 edições, a Academia formou mais 84 fruticultores e atribuiu 24 bolsas de instalação no valor global de 450.000 euros.