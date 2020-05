Não havendo a delimitação física, a fronteira não passará da linha imaginária que marca o estar deste lado e o estar do outro lado. No que respeita à restauração portuguesa, tal como em todas as demais atividades, a fronteira foi delimitada em março último. Tem um nome, COVID-19. Esta fronteira traça os limites entre dois territórios, um antes da pandemia, outro depois - ou durante, pois continuamos a vivê-la - ao qual chamamos o “agora” e que não se limita a pedir-nos que ultrapassemos a linha física, com o “desconfinamento”, mas também psicológica. Na prática, restabelecer a confiança nas nossas vidas fora de portas, na vida pública.

A 18 de maio, a reabertura dos restaurantes e estabelecimentos similares em Portugal, na segunda fase do desapertar do laço, trouxe mais do que a enxurrada de notícias das novas regras e preceitos que envolvem o ato alimentar fora de portas. Agora há máscaras, soluções desinfetantes, talheres descartáveis, etiqueta respiratória, circuitos dentro dos espaços, ementas digitais, recomendações que, em poucos dias, interiorizámos.

Também há, neste presente, um limite, se preferirmos, uma fronteira não tangível a superar. No que toca, em particular, à restauração, o caminho é mútuo, entre clientes e proprietários/chefes de cozinha/equipas dos restaurantes.

No caso presente, o teste à confiança partilhada, a do visitante e do visitado, fez-se na nova vida da Peixaria da Esquina, do chefe Vítor Sobral, casa que reabriu portas a 19 de maio.

Atrás do balcão, toda a equipa enverga máscara. Os colaboradores de sala também.

Há pouco mais de dois meses o chefe de cozinha, também empresário, à frente do Grupo Quina, detentor, entre outros, dos espaços Peixaria da Esquina, Talho da Esquina, Tasca da Esquina e Padaria da Esquina, tomou a decisão de encerrar as portas dos seus estabelecimentos. Isto, mesmo antes da entrada em vigor do estado de emergência a 19 de março último. Sobral, com operações na restauração também no Brasil, manteve nas semanas pretéritas, os serviços de take away e as entregas ao domicílio em dois dos seus espaços, um deles, precisamente, esta Peixaria da Esquina.

Uma mesa mais despojada. Mandam os procedimentos que todo o equipamento que vai acompanhar a refeição seja colocado no momento em que o cliente se senta.

Nos dois quarteirões de caminhada no bairro de Campo de Ourique que medeiam entre o carro e a porta com o número 56, da Rua Correia Teles, rememoramos a etiqueta de higiene e segurança deste mundo COVID-19, uma espécie de ladainha que nos acompanha diariamente: “entrar de máscara, não tocar na maçaneta da porta, higienizar as mãos, circuito direto para a mesa, verificar se se cumprem as orientações da Direção-Geral da Saúde: mesas despojadas de adereços, talheres e restantes utensílios para a refeição colocados na presença do cliente, ementa digital, empregados “mascarados”, e tudo o demais”. Em abono da verdade, cinco minutos de caminho não chegam para pôr a matéria em dia.

Em segundos, a ansiedade - débil - esbate-se. Impondo-se a todos os novos procedimentos, do outro lado da porta - mais uma fronteira -, está um território que se reconhece. Sim, há menos proximidade física - com os dois metros de lei, entre uns e outros-, subtraíram-se metade dos lugares, somos recebidos com um convite a higienizar as mãos e nos rostos dos funcionários e nos nossos a máscara traça um meridiano. Contudo, rapidamente o anonimato da expressão ganha um nome: Rafael Cardoso, por sinal partilhando com o autor da peça a naturalidade, a cidade de Setúbal. Percebemos que, não obstante o papelinho com o código QR, para acesso digital à ementa, esta também nos chega na voz de Rafael. A carta mantém-se, juntando duas ou três novidades, como o choco na grelha, aliado de um elenco largo de pratos, dos peixes e mariscos marinados, aos clássicos mais marisqueiros, aos petiscos com travo português e às cataplanas e açordas.