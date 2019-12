Durante os três dias de certame, os participantes na 22ª edição da Feira Gastronómica do Porco - Pavilhão Multiusos -, terão a oportunidade de provar as carnes provenientes da vitela Barrosã, o famoso cozido à moda de Barroso, os enchidos, o presunto, o "Vinho dos Mortos e o Mel de Barroso".

Um elenco a que se junta o salpicão, os rojões, a grande variedade de enchidos, os presuntos cheios de pique. Produtos fumados no calor que vem das lenhas e pedras das lareiras das cozinhas montanhesas.

Quanto ao "Vinho dos Mortos", conta-nos a História que "no ano de 1807, altura em que as tropas francesas, comandadas pelo general Soult, invadiram pela segunda vez Portugal e, neste caso a região de Boticas, a população com medo que lhes pilhassem as colheitas e outros bens, escondeu o que conseguiu, usando das formas mais expeditas: O vinho foi enterrado no chão das adegas, no saibro, debaixo das pipas e dos lagares", explica-nos o site da autarquia de Boticas.

Mais tarde, "depois dos franceses terem sido expulsos, os habitantes recuperaram as suas casas e os bens que restaram. Ao desenterrarem o vinho, julgaram-no estragado. Porém, descobriram com agrado que estava muito mais saboroso, pois tinha adquirido propriedades novas. Era um vinho com uma graduação de 10º/11º, palhete, apaladado, e com algum gás natural, que lhe adveio da circunstância de se ter produzido uma fermentação no escuro e a temperatura constante. Por ter sido ´enterrado` ficou a designar-se por ´Vinho dos Mortos`".

Nesta Feira Gastronómica do Porco decorrerão showcookings com a presença de chefes de cozinha que irão convencionar novos pratos com produtos tradicionais de Boticas.

No setor da animação haverá chegas de bois, ranchos folclóricos, grupos musicais e concertinas.