O mais recente projeto de Kiko Pericoli, fundador do grupo Liquid Consulting, inaugurou oficialmente, no Estoril, a 15 de setembro, em formato “lounge cocktail bar”, entre o oceano e a Avenida Marginal. O projeto apresenta uma novidade: é agora possível saborear os cocktails do Liquid Lounge tanto em terra como no mar, através do “DroneBoatService” (em parceria com a HP Drones): um serviço que permite a entrega de bebidas, através de drone, aos barcos fundeados ao largo. O cliente só terá de ligar para o bar de cocktails e escolher o que gostaria de beber, desde garrafas de champanhe a cocktails.

Tiago Maya/Liquid Lounge

Em plena linha de Cascais, este terraço abriu com a premissa “The time is now”. “Acreditamos que, mais do que nunca, o nosso lema ‘The time is now’ tem de ser um modo de vida. É importante viver cada momento ao máximo, com boas memórias, e o Liquid Lounge Bar quer contribuir para isso. Um cocktail tem um sabor e significado diferentes quando saboreado neste espaço, com esta vista e este ambiente.”, explica Kiko Pericoli, fundador da Liquid Consulting e responsável do projeto.

O menu apresenta-se dividido em várias categorias, que vão desde criações novas, até aos cocktails mais emblemáticos da marca. Na carta figura, por exemplo, o “Tales of Thailand” (9 euros), bebida premiada na primeira competição da Cocktail Week, com inspirações marítimas e de praia.

Para realçar e acompanhar as bebidas de autor, o espaço assume um conceito bistrô. Todos os produtos são selecionados e vêm diretamente de Itália, como por exemplo a focaccia, a burrata trufada e o tagliere italiano, a tábua mista de enchidos e queijos com uma diversa seleção de charcutaria e queijos regionais que inclui presunto de Parma, o salame Napolitano, a mortadela de Bolonha, a copa, entre outros, e o queijo parmigiano, o pecorino romano e toscano.

Tiago Maya/Liquid Lounge

A cozinha disponibiliza também uma pequena seleção de comida caseira de fusão vietnamita e saudável, em versão finger food.

Liquid Lounge Bar Estoril Avenida Marginal, 5579, Estoril Horário: das 18h às 2h00. Encerrado à terça-feira Contactos: tel. 914 097 418

A partir de outubro surge outra novidade: o verdadeiro aperitivo italiano estará disponível aos domingos, servido como nos bares e restaurantes transalpinos, onde são oferecidos ao cliente vários aperitivos a acompanhar as bebidas, enquanto se desfruta da música de um DJ, das 18h00 às 21h00.