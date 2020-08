O mais recente projeto do grupo Fladgate Partnership na cidade do Porto, nasceu em pleno coração da cidade, com um conceito “Grab and Go”. A proposta é simples: dar a provar nove harmonizações de vinho do Porto (com preços entre os 5 a e os 7 euros) com pastéis em diferentes criações.

“Entre doces e salgados, as combinações foram pensadas ao pormenor para evidenciar as características de cada estilo, mostrando a versatilidade gastronómica do vinho do Porto. Em prova, estão algumas das referências mais icónicas das três casas do grupo Fladgate Partnership: Taylor’s, Croft e Fonseca”, informa aquele grupo em comunicado.

créditos: Grupo Fladgate Partnership

Os pastéis partem da forma tradicional do pastel de nata, embora guardem surpreendem no seu interior. O pastel de bacalhau e o pastel de alheira juntam-se ao Taylor’s Chip Dry; o de abóbora ao Fonseca Tawny 10 anos; o de chocolate e banana à referência orgânica da Fonseca, Terra Prima.