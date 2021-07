Chegou ao mercado português o gin que nasceu num palácio escocês, inspirado na luz da Lua

“O novo gin de Hendrick’s tem características muito peculiares e foi concebido através de um processo influenciado pela luz lunar, o que o torna, ao mesmo tempo, complexo e sedutor”, informa a marca, continuando: “a sua degustação é aconselhada ao entardecer ou à noite, contemplando a lua e as estrelas”.

Trata-se de “uma combinação peculiar e refrescante, quente e floral, e foi projetado para ser partilhado e saboreado numa noite enquanto o sol se põe e a lua preenche o céu”, adianta a Hendrick’s.

A garrafa de Hendrick’s Lunar mantém a forma da garrafa de Hendrick’s, remetendo para um frasco de boticário da Era Vitoriana. O que a distingue é a sua cor: um azul profundo, reflexo do céu noturno.

Este é o segundo lançamento da Master Distiller de Hendrick’s, Ms. Lesley Gracie, através da sua “Cabine de Curiosidades”, e revela como a sua mente é em parte inspirada pelos exteriores do Hendrick’s Gin Palace, lugar “escondido” na remota costa escocesa de Ayrshire. Longe das luzes da cidade e da agitação, as estrelas brilham e a lua tem uma presença mágica no cenário.

Ms. Gracie é conhecida por praticar jardinagem durante a noite e cuidar regularmente do seu crescente conjunto de plantas sob o céu iluminado pela lua. Foi numa noite de lua azul, a segunda lua cheia num mesmo mês, enquanto cuidava das suas plantas na sua estufa, que se inspirou para criar este gin rico, quente e atraente.

“É uma sensação, que é conseguida na tranquilidade da noite, quando está realmente escuro, e o céu cheio de estrelas. Gosto desse sentimento e queria engarrafar a sensação de partilhar histórias sob as estrelas. No meio da noite, podem-se sentir todos os tipos de cheiros, existem certas flores que só libertam o seu perfume à luz da lua. Durante a noite, há um apego sensorial peculiar aos cheiros, o corpo não reage aos aromas da mesma forma que durante o dia. A escuridão muda as coisas, incluindo como respondemos aos que estão à nossa volta. Tudo parece diferente à noite”, sublinha a Master Distiller.

Ms. Gracie continua: “Com o gin Hendrick’s Lunar, há o calor de alguns ingredientes botânicos, que parecem embrulhar-nos durante a noite, de forma quente e confortável. Há um aroma rico a flores perfumadas à noite e, ao fundo, podemos quase perceber a explosão refrescante de frutas cítricas. Como eu disse, é uma sensação. Há algo mágico sobre o céu à noite e sobre a partilha dessa experiência com aqueles que nos são mais próximos, e este gin envolve essa sensação num copo”.

Hendrick’s Lunar estará disponível nas lojas Continente, Auchan e El Corte Inglês e nas lojas Makro.

O gin chega aos consumidores com o preço recomendado de 41,29 euros.