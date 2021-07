O novo restaurante/bar de Braga tem espreguiçadeiras para relaxar à beira rio

O Bicau conta com uma esplanada de 1000 m2 com decoração ao estilo marroquino, onde não falta uma enorme tenda, poufs, catos, palmeiras e bambus, a conjugarem-se num ambiente intimista, repleto de cor e texturas. É também possível reservar espreguiçadeiras para uma experiência mais relaxante ou apreciar a transição da tarde para a noite ao som da música de DJs convidados.

créditos: Bicau

No que respeita aos prazeres da mesa, o Bicau apresenta dois menus: o “Bar do Rio”, para quem quer desfrutar do sol e usufruir de uma refeição ligeira, e o “Day N Night”, para quem se queira prolongar um pouco mais no repasto. As propostas são variadas, das entradas para abrir o apetite como o Crocante de camarão e o Ceviche de salmão, passando pelas pastas onde os tagliatelles se acompanham de camarão ou de trufas e setas ou pelas descontraídas pokes. Os amantes de carne têm na ementa sugestões como a picanha, T-bone, tomahawk e costeletão.

Bicau Rua do Rio, nº 98, Palmeira Contactos: tel. 961 931 734; e-mail bicaubraga@gmail.com

No item bebidas, a casa disponibiliza uma carta onde preponderam sangrias e cocktails. Ainda no rol da degustação, é possível terminar a refeição com sobremesas como as Waffles N Ice Cream N Fruit ou uma Smashed Berlim.