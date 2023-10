O Sofitel Lisbon Liberdade, hotel de cinco estrelas situado na Avenida da Liberdade, em Lisboa, é mais uma vez palco de um espetáculo gastronómico que promete deliciar os sentidos dos seus visitantes através de uma requintada fusão entre a arte e a gastronomia.

Rafael Gomes, o chef convidado desta edição, conta com mais de duas décadas de experiência e uma bagagem recheada de paisagens gastronómicas dos quatro cantos do mundo. Em 2018, abre o Itacoa Paris, o seu primeiro restaurante na capital francesa. Recentemente, triunfou na terceira edição do programa televisivo brasileiro Masterchef Profissionais, consolidando o seu estatuto de ícone da culinária. “A ideia fundamental deste ano foi de juntar o Brasil, Lisboa e França. Como o Chef Rafael é do Rio e abriu o próprio restaurante dele em França, e partilha com Portugal a língua entre outras influências, ele revelou-se ser a pessoa indicada para este evento”, explica o Chef Daniel Schlaipfer ao SAPO Lifestyle.

Daniel Schlaipfer, chef executivo do restaurante Matiz Lisboa do Sofitel Lisbon Liberdade, desenvolveu, em conjunto com o chef Rafael Gomes, um menu de sete pratos cuidadosamente harmonizados com vinhos portugueses e internacionais. “Quanto mais a gastronomia evolui, mais ela volta para as suas raízes. Antigamente era muito comum colocar na mesa os melhores produtos sem qualquer interesse na sua origem, hoje em dia o melhor produto é aquilo que se tem, o produto que cultivamos ou que o produtor local cultiva. Construímos o menu a pensar nisso, com a intenção de usar produtos luxuosos, mas ao mesmo tempo locais”, destaca o Chef Rafael Gomes.

O menu, desenvolvido a quatro mãos numa colaboração entre os dois chefs, é iniciado por vieiras com aipo, butarga e limão caviar, seguido de um foie gras com trufa preta e figos em vinho do porto agridoce, assinado pelo Chef Daniel Schlaipfer. Os convidados podem ainda saborear um creme de tomate branco com enguia fumado e caviar oscietre, robalo ao vapor com carabineiro, ostra, marisco e batata confitada e ainda um pato laqueado no mel com especiarias e texturas de cenoura, confecionado pelo Chef Rafael Gomes. A viagem gastronómica termina em “dulce harmonia”, com a famosa ganache de chocolate branco azor 35%, iogurte com sorvete de maracujá, receita campeã do programa Masterchef Profissionais 2018. “É importante um cardápio ter uma construção. Ele não pode ter só coisas pesadas, tem de ir crescendo e acabar bem, sem provocar aquele mau estar de enfartamento”, conta-nos o Chef Rafael sobre a importância da construção de um menu equilibrado. A experiência será ainda complementada pelos sons do Trio Bossa Nova e, após o jantar, a animação será proporcionada pela DJ Jade Alvim.

Este evento gastronómico, com projeção internacional, que conta com a presença de convidados VIP, está aberto ao público e tem um valor de 175€ por pessoa, com bebidas incluídas. A reserva é obrigatória e deve ser feita através do site oficial.

“Cada Hotel Sofitel no seu país tem adotado a cultura local, mas sempre com uma ligação ao “modo de viver francês”, seja na gastronomia seja no design contemporâneo. Acaba por ser um fio condutor que liga todos os hotéis Sofitel”, conta Fátima Rana, coordenadora de comunicação, marketing e qualidade do Sofitel Lisbon Liberdade. Colocando em sintonia a sua paixão pela gastronomia e pelo estilo “Live the French Way”, o Sofitel Lisbon Liberdade organiza o “Les Dîners Sofitel”, uma celebração da gastronomia contemporânea e da cozinha de requinte.