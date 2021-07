Amanhã, comemora-se o Dia Mundial da Pizza, mas os apreciadores desta afamada especialidade gastronómica italiana já a podem provar hoje numa nova versão em forma de sobremesa, que só estará disponível durante dois dias. Para assinalar a data, o chef pizzeiro Igor Penna, que em abril deste ano abriu o restaurante Veramente - Pizza & Vino no número 144 A da avenida Carlos I, em Lisboa, idealizou um doce que combina duas das mais emblemáticas especialidades da cozinha italiana, a pizza e o tiramisu.

Na hora de a batizar, não quis ser muito inventivo e chamou-lhe apenas pizzamisu. "A base é redonda, como se de uma verdadeira pizza se tratasse, mas à farinha junta-se o café, resultando numa massa mais escura e de sabor surpreendente", revela. "Segue-se uma camada de queijo, não o habitual mozarela mas, sim, o creme de mascarpone, o queijo cremoso que é um dos principais ingredientes do tradicional tiramisu. No topo, leva uma camada de raspas de chocolate", confessa ainda o cozinheiro italiano.

Esta sobremesa especial, servida numa dose para partilhar, tem o tamanho de uma pizza habitual. Custa 13,50 € e, para a acompanhar, o chef, natural de Marano Ticino, na província de Novara, que em 2018 trocou Itália por Portugal, sugere um copo de Disaronno. Este licor italiano à base de amêndoas, de paladar quente e aveludado com aroma perfumado e delicado, que combina na perfeição com o doce da pizzamisu, é um dos licores que integra a vasta carta de bebidas italianas disponíveis na pizzaria.

O Veramente - Pizza & Vino funciona de quarta-feira a segunda-feira, entre as 12h00 e as 23h00. A cozinha está aberta entre as 12h00 e as 15h00 e entre as 19h00 e as 22h30. "Atualmente, dadas as novas restrições impostas pelas autoridades [no âmbito da pandemia, que se tem vindo a agravar nas últimas semanas], fecha às 15h30 ao fim de semana. Estamos também disponíveis para entregas através da Uber Eats e da Glovo. As reservas podem ser feitas através do número 213 960 987", informa ainda.