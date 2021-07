O Harrah's Resort Southern California anunciou a sua parceria com o famoso chef de várias estrelas Michelin e personalidade da televisão, Gordon Ramsay, para lançar um novo restaurante Hell's Kitchen, com estreia marcada para a primavera de 2022.

A inauguração deste espaço marcará o primeiro no sul da Califórnia, o terceiro no país e o maior até hoje com 332 lugares para convidados.

Em linha com o lendário conceito Hell's Kitchen, o design do restaurante e os elementos do menu serão inspirados e executados pela longa série de concursos de culinária FOX com o mesmo nome.

O espaço do restaurante contará com três áreas para os visitantes experimentarem o Hell's Kitchen, incluindo um bar elevado, restaurante com serviço completo e um lounge.

A construção do restaurante começará no Harrah's Resort Southern California este verão. Atualmente, o Hell's Kitchen opera no Caesars Palace Las Vegas, no Caesars Bluewaters Dubai e no Harveys Lake Tahoe, todos recebidos com aclamação da crítica e listas de reservas muito procuradas, com cozinha derivada dos pratos e desafios do Chef Ramsay apresentados no programa, incluindo vieiras tostadas na frigideira, risoto de lagosta, bife Wellington, salmão com pele crocante e pudim de caramelo.