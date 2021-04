O chefe de cozinha Chakall e as suas receitas estão de volta, para assinalar a abertura de uma nova temporada de live showcookings com a assinatura “Worten Kitchen Club”. Ao longo de 2021, a terceira temporada dos live showcookings, que decorrem no Facebook da Worten, será dedicada ao tema “Receitas de Família”. No primeiro live protagonizado por Chakall, a 15 de abril (19h00), o chefe de cozinha vai preparar um prato de cannelloni que recorda os tempos da sua infância e uma outra receita enviada pelos fãs.

Chakall vai estar a interagir com os participantes ao longo do live, esclarecendo questões e partilhando segredos da receita que vai apresentar.

No decorrer do live será revelada a receita vencedora do passatempo, que esteve em vigor até 13 de abril, e no qual os fãs foram desafiados a partilhar uma receita de família de cannelonis. O vencedor, além de ver essa sua receita a ser confecionada pelo chefe de cozinha Chakall, levará para casa uma placa de indução da marca Teka, no valor aproximado de 700,00 euros.