Das 21h30 de 6 de maio às 1h30 do dia seguinte, o centro histórico da minhota Braga terá várias surpresas preparadas para os consumidores da cidade e quem a visita. A marca Heineken uniu-se à Associação Empresarial de Braga (AEB) para lançar a iniciativa “Heineken Night Out Braga”.

A iniciativa será ativada em dez pontos de venda aderentes, onde cada participante irá receber uma pulseira e um cartão de consumo na compra de uma cerveja Heineken, habilitando-se a brindes da marca e oferta de uma cerveja da mesma marca. Os consumidores são ainda convidados a partilhar as fotografias da sua experiência nas redes sociais, através das hashtags #Heinekenpt, #HeinekenNightOutBraga e #AEBraga.

Para fechar o “Heineken Night Out Braga”, está ainda previsto um after party nas discotecas Lustre e Sardinha Biba, onde a entrada dos consumidores com a pulseira do evento será recompensada com uma cerveja Heineken de oferta.

Abaixo encontra os pontos de venda aderentes:

- Café Vianna;

- Café Astória;

- Mostarda & Chocolate;

- Nova Bar – Esplanada;

- Jardim dos Coimbras;

- Caldo Entornado;

- Pátio da Sé;

- Sé Café;

- Restaurante Alma D'Eça;

- Chefão - Bistrô e Steakhouse;

After party:

- Lustre;

- Sardinha Biba.