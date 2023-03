De todas as castas tintas presentes na Bairrada a Baga ocupa um lugar de destaque. Tem uma enorme versatilidade, dando origem a vinhos tranquilos e espumantes; tintos, brancos e rosés. Por isso, o Mind The Glass organiza esta “Baga Experience”.

Quem visitar aquele espaço na Praça de Gomes Teixeira, a conhecida “Praça dos Leões”, no Porto, pode contar com uma Carta Especial de Vinhos Baga, que pode consumir a copo, comprar a garrafa para consumir no espaço ou passar na garrafeira e levar um (ou mais) vinhos.

Entretanto, na quinta-feira, 23 de março, às 20h00, o Mind The Glass organiza um Jantar Vínico (35 euros por pessoa) com os vinhos Marquês de Marialva e presença de Osvaldo Amado. O enólogo vai também ministrar uma Masterclass de vinhos Baga Marquês de Marialva, no sábado, dia 25 de março, às 17h00.

As inscrições para qualquer destas atividades podem ser feitas para o e-mail reservas@mindtheglass.pt ou para o telemóvel 913 093 932.

O Mind The Glass abriu em fevereiro de 2022. Trata-se de um bistrot, orientado pelo chef consultor Henrique Ferreira (Chef residente dos restaurantes da Global Wines), uma garrafeira e um Bar – Wine & Cocktail Bar. Os apreciadores de vinho, cerveja artesanal e espirituosas/cocktails podem provar uma larga oferta, com mais de 600 vinhos a copo e o aconselhamento do sommelier da casa, João Lourenço.