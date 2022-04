Nesta Páscoa, o hotel Casa da Companhia apresenta uma proposta deliciosamente surpreendente para passar um domingo diferente. Inspirando-se na tradição e com um twist criativo, o Chef Duarte Batista preparou um brunch especial para toda a família. Será servido entre as 12h30 e as 16h, no restaurante do hotel, que volta a abrir exclusivamente para esta ocasião.

O Brunch em Família é composto por uma grande diversidade de pratos, quentes e frios, doces e salgados, a pensar em todos os tipos de gourmets. O menu inclui uma Seleção de Pastelaria com croissant, pastel de nata, bolo caseiro, muffin de maçã, muffin de chocolate, napolitana de chocolate e donuts, uma Seleção de charcutaria e uma variedade de Queijos e Enchidos.

É possível ainda escolher Entradas e Saladas, como torricado de enchidos, empada de aves, peixinhos da horta, ostras com toppings, bowl de salmão marinado, salada de polvo, salada de quinoa e frutos secos, salada de batata alemã e roastbeef, entre outras opções. Inclui também Pratos Quentes como sopa de peixe, pargo assado à portuguesa, polvo à Lagareiro com batata a murro, cabrito assado, beef Wellington trinchado ao momento, trofiette de marisco e tarte folhada de legumes.

Para os mais gulosos, não podem faltar as Sobremesas como arroz-doce, pudim abade priscos, mousse de chocolate e framboesa, doce de lima, morango e crumble, tartelete de chocolate e caramelo salgado, financier de pistacho e creme de laranja, fruta laminada da época e salada de fruta.

Quem preferir, pode também optar pelo “tradicional” Pequeno-Almoço composto por ovos mexidos, bacon crocante, salsichas frescas e cogumelos assados. Ou ainda, descobrir o Bar de Iogurtes onde encontra todos os ingredientes para preparar o seu próprio iogurte.

Tem ainda a possibilidade de pedir À La Carte outras delícias como panquecas, waffles ou crepes, chocolate e banana, frutos vermelhos, syrup, manteiga de amendoim, mel, papas de aveia, chocolate e banana, frutos vermelhos, maçã e canela, frutos secos, omeletes, ovos Benedict, ovos Florentine, ovos Royal e tosta de abacate.

E porque o propósito é juntar a família à mesa, como manda a tradição pascoal, os mais pequenos não foram esquecidos e terão à disposição o Menu Infantil que inclui creme de legumes, preguinho no prato e douradinhos do Chef e mousse de chocolate com pintarolas.

A Casa da Companhia é um boutique hotel de cinco estrelas, inspirado no património histórico da Real Companhia Velha, uma das mais antigas e prestigiadas companhias produtoras do vinho do Porto.

Localizado num edifício com três séculos, junta história, conforto e qualidade em cada um dos seus 40 quartos, dos quais 10 são suites, onde se comprova a elegância e bom gosto em todos os detalhes.