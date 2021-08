L’ Animo é a nova marca de cafés expresso, da empresa portuguesa Improve Flavours, que entra no mercado nacional com uma oferta diversificada de blends provenientes de várias origens. Os cafés destacam-se pela qualidade, autenticidade e pela elegância do design e imagem. O produto já está disponível para venda, em exclusivo, nas lojas Pingo Doce.

Sob o lema “Express your feelings” (“Expresse os seus sentimentos”, em português), L’ Animo "proporciona aos verdadeiros apreciadores de café a oportunidade de vivenciar e expressar os seus momentos e experiências através dos diversos sabores", explica a marca em comunicado.

Para o lançamento de L’ Animo, foram apresentados 7 blends distintos, tanto no sabor como na intensidade, com uma forte aposta na qualidade e no design, que atrai pela multiplicidade de cores e sabores, em harmonia com as diferentes intensidades e geografias de origem.

"Cada blend foi pensado para despertar uma energia positiva nos diferentes momentos do dia. Aqueles que gostam e precisam de emoções fortes dispõem do café Forte, (de Intensidade 12), do Intenso (Intensidade 11) e do Ristretto (Intensidade 10). Para momentos do dia mais tranquilos, pode experimentar o café Suave (Intensidade 6) e o Descafeinado (Intensidade 8). Para todos estes, e para quem gosta de viajar através dos sentidos e do paladar, existe o sabor autêntico e único dos grãos de café de origem do Brasil (Intensidade 9) e da Colômbia (Intensidade 8)", refere a marca.

Os cafés L’ Animo têm o selo Rainforest Alliance - são cuidadosamente selecionados nas melhores origens, em plantações que cumprem as regras sustentáveis de produção, respeitam as pessoas e a natureza.

Rodrigo Carmona, Managing Partner da Improve Flavours, sublinha que “a marca foi concebida a pensar nos apreciadores das qualidades de um excelente café, como o sabor e a capacidade de estimular, mas também naqueles para quem não é indiferente a questão da imagem e da sustentabilidade ambiental".

"A L ’Animo é, por isso, uma marca que representa um compromisso equilibrado entre todos estes fatores. Estamos muito entusiasmados com o lançamento da marca e acreditamos que a novidade e a diversidade dos nossos cafés irão ser diferenciadoras para um consumidor cada vez mais exigente, que valoriza a verdadeira essência do café", acrescenta.