Cabrito, Castanha e Cogumelos, a trilogia que chega à mesa numa mostra gastronómica em Vila Pouca de Aguiar

A apanha da castanha nos frondosos soutos e dos cogumelos silvestres nas montanhas que rodeiam Vila Pouca de Aguiar e a criação de cabritos de raça bravia, nas serras, são atividades económicas de relevo no concelho, do Alto Tâmega e Barroso, a uma hora do Porto. Pretexto para, ao longo de dois dias, a 28 e 29 de outubro, a mostra gastronómica Cabrito, Castanha e Cogumelos e a Feira dos Produtos de Outono, reunir dez restaurantes com ementas especiais, com pratos confecionados com os três produtos em destaque. Às mesas vai chegar o Cabrito assado no forno, o Creme de castanha, o Arroz de míscaros, o Risoto de cogumelos silvestres com posta e o Pudim de castanha.

O Mercado Municipal, no centro da vila, recebe a Feira dos Produtos de Outono, dando a oportunidade de adquirir diretamente dos produtores locais: castanhas, cogumelos frescos e desidratados, mel aromatizado, amêndoas, feijão, marmelos, compotas, aboboras, entre muitas coisas que fazem e sabem bem num cabaz alimentar.

créditos: Divulgação

Para aprender mais sobre estes produtos e, como os confecionar haverá uma “Palestra à Volta da Micologia” pela Academia Gastronómica e Cultura da Micologia, workshop de culinária com o chef Duarte Eira, no sábado. As crianças também não foram esquecidas e, terão direito a ateliês infantis sob o tema “A Castanha e o Cogumelo em Arte”. O dia de sábado termina com um concerto da Banda de Loivos “Nove Aldeias um Povo”.

No domingo, os workshops e ateliês continuam, assim como a feira mas, o destaque vai para o Magusto Popular animado com concertinas, num ambiente tipicamente transmontano.