Até às 12h00 de 18 de maio, ainda vai a tempo de participar no concurso que oferece uma dezena de inscrições gratuitas no “Curso de Pastéis de Nata Online”. A oferta é da Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal, entidade que também nos conta como se processa a participação.

Para concorrer ao prémio, basta “seguir as páginas Facebook do “ACPP-Formação e Associação Cozinheiros Profissionais de Portugal. Fazer gosto na publicação referente ao passatempo e partilhar uma foto de uma receita sua de pastelaria nos comentários. Identificar três amigos nos comentários, adicionar #acpp com a indicação eu quero participar no curso online pasteis de nata acpp”.

“Depois, aceder à página oficial do desafio no endereço e indicar qual a foto que partilhou, nome da receita e nome de utilizador do Facebook”, informa a ACPP.

O processo de participação no Instagram é semelhante e detalhado aqui.

De acordo com a ACPP, “os vencedores serão anunciados através de e-mail e mensagem privada nas redes sociais”.

Os critérios de escolha incluem a “escolhida a melhor frase através de critérios de criatividade”.

Os prémios serão anunciados dia 18 maio pelas 13h00.