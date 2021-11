Recheadas de combinações de macronutrientes, as novas bowls da Bowlsta foram concebidas de raiz pela chefe de cozinha Ana Ibarra Jensen, “para garantirem aporte proteico, saciedade e, acima de tudo, a satisfação de uma refeição bem completa e amiga do ambiente”, sublinha a marca.

“Com o lançamento das novas Vegan Buddha Bowls defendemos uma dieta vegana equilibrada do ponto de vista nutricional. Fruta, vegetais, cereais integrais, leguminosas e frutos secos são pilares desta dieta, sendo altamente ricos em fibra, antioxidantes e nutrientes que ajudam a manter o corpo saudável”, adianta a Bowlsta.

As sete novas bowls veganas orçam os 9,99 euros, contam com entrega ao domicílio e apresentam as seguintes combinações:

créditos: Bowlsta

Falafel Bowl, inspirada nos sabores do Médio Oriente com as bolinhas de falafel acompanhadas de abacate, pepino e tomate.

Já a Black Beans Bowl, conta com bolinhas feitas de quinoa e feijão-preto.

Por seu turno, a Puttanesca Zucchini Noodles Bowl, apresenta uma base low carb feita de noodles de curgete. À inspiração italiana da Puttanesca junta-se o parmesão vegano.

A Miso Aubergine Bowl conta com uma combinação de beringela assada com edamame, abacate e couve pak-choi e topping de miso.

Já a Mexican Buddha Bowl une o guacamole e o feijão-preto, numa inspiração mexicana.

créditos: Bowlsta

Por sua vez, a Roast Cauliflower & Harissa Bowl, combina uma base de couscous, com couve-flor assada com grão e paprica e harissa.

Finalmente, a Roast Cauliflower & Romesco Bowl, sobre a base de couve-flor assada, tem como estrela principal o molho Romesco com um toque crocante de amêndoas.

A nova oferta vegan junta-se à ultima novidade lançada pela marca, os snacks saudáveis como complemento para o final de cada refeição Bowlsta, disponíveis em formato individual ou numa Snack Box, em que o cliente pode escolher os seus cinco favoritos por 9,99 euros.