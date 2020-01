"A promoção para o aniversariante à mesa do SushiCorner começa na véspera do dia de anos e é válida por uma semana", sublinha a equipa do Grupo Sushicafé, detentora deste restaurante de cozinha de inspiração japonesa. A oferta em reservas de pelo menos cinco pessoas, aplica-se à mais recente abertura da marca, no Parque das Nações, o primeiro de rua, com espaço para convívio e serviço à mesa.

Ainda a propósito da promoção, informa a marca: "o total da refeição será dividido de igual modo por todos os elementos do grupo. Uma das partes, correspondente à do aniversariante, é oferta".

O SushiCorner apresenta várias combinações com salmão, atum ou peixe branco do dia, como o sashimi sarada, uma das sushi bowls da marca, os sushi to sashimi, temakis, sushi moriawase ou o sushi mix.

O chefe de cozinha Ricardo Pereira salienta ainda a gyoza bomb, uma sopa de gyozas, o firestorm e as hot bowls.

SushiCorner - Parque das Nações Avenida Dom João II, 39A, Parque das Nações, Lisboa Horário: Aberto de segunda a sábado, das 12h00 às 23h00. Encerra ao domingo. Contactos: Tel. 910 150 286

O SushiCorner abriu a sua primeira loja no Colombo, em outubro de 2010. Mais recentemente, inaugurou a sua primeira loja de rua, no Parque das Nações.

O preço médio, por pessoa, situa-se entre os 10,00 e os 12,00 euros.