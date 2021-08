Os sabores do mar e da serra dão o mote para a criação de originais pratos de street food, onde não faltarão opções vegetarianas e gulosas sobremesas, sempre com um twist de chefe de cozinha.

Contas feitas, o Arrebita Portimão, que decorrerá na Praça da República, contará, a cada dia (entre as 18h00 e as 22h30), com 12 os pratos à escolha. Entre as propostas, destaque para as Almôndegas de caldeirada e molho Xó (muxama, presunto, katsuobushi e Moscatel) dos chefes Hugo Brito e Artur Gomes, do Taco vegetal de tomate coração de boi das castelhanas e sardinha assada, de João Oliveira (chefe do único restaurante com estrela Michelin de Portimão, o Vista), ou da surpreendente sobremesa do chefe pasteleiro Carlos Fernandes, “Isto não é uma tarte de amêndoas e figo”.

Como tem vindo a ser hábito, o Arrebita proporciona a oportunidade para conhecer o que de melhor se faz em Portugal na gastronomia. No mesmo recinto estarão reunidos nomes consagrados da gastronomia portuguesa, como Marlene Vieira, André Magalhães, João Oliveira ou Américo dos Santos, mas também muitos jovens responsáveis por alguns dos mais entusiasmantes novos projetos do país.

créditos: Gonçalo Villaverde

O casal Rita Gama e Tomás Rocha (Bistro Bicho Mau, Lisboa), a dupla João Narigueta e Filipe Rebocho (Híbrido, Évora), o pasteleiro Carlos Fernandes ou os chefes Hugo Candeias (The Art Gate e Ofício) e Pedro de Sousa (Sr. Lisboa), são alguns dos jovens que em Portimão mostrarão a vitalidade da nova gastronomia portuguesa.

Não é só nos sabores que o Algarve estará representado em Portimão: são dez os chefes de cozinha algarvios ou a comandar as cozinhas de projetos do Algarve que marcarão presença no festival. De Portimão chega João Oliveira, Marco Morais (F) e João Marreiros (Loki), do Carvoeiro José Lopes (Bon Bon), de Faro João Viegas (Check In) e Rui Sequeira (Alameda), de Loulé Leandro Araújo (Cafezique), de V.N. Cacela Rui Silvestre (Vistas Rui Silvestre) e de Lagos Louis Anjos e Ricardo Luz (Al Sud).

Tal como aconteceu no ano passado, os chefes irão cozinhar a partir de todo o tipo de lojas (barbearias, lojas de doces, papelarias, entre outras). No entanto, este ano as lojas serão convidadas a assumir um papel ativo no festival. Como? Haverá tatuagens feitas ao vivo e até cabeleireiros a pintar o cabelo de forma ousada. No final, haverá também oferta de descontos para quem quiser regressar a determinada loja no futuro.

Com ponto de partida na Praça da República (Alameda), o percurso do Arrebita Portimão faz-se sempre ao ar livre. Para garantir a segurança do público e equipa, a entrada no recinto é controlada, sendo obrigatório o uso de máscara e a distância de segurança de 1,5 metros.