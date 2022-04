"De forma a corresponder às tendências de consumo, Jameson acaba de inovar ao introduzir uma nova referência no seu portefólio. Jameson Orange marca assim a entrada da marca no segmento de Sabores, um segmento em franco crescimento no mercado nacional, onde se apresenta com um sabor cítrico a laranja, e menor graduação alcoólica", informa a Jameson em comunicado.

"Com a introdução desta nova referência, Jameson alarga a sua oferta a novos consumidores, nomeadamente a todos os que gostam de experimentar novas opções e apreciam novos sabores, como é o caso de Orange", acrescenta.

"Jameson Orange mantém a suavidade da tripla destilação, caraterística de Jameson Original, incorporando agora aromas naturais de laranja. O perfect serve sugerido pela marca junta 5cl do novo Jameson Orange a 12cl de 7up, e o resultado é um mix de sabores refrescantes, ideal para o arranque da Primavera", lê-se na nota.

Para Joana Franco, da Pernod Ricard Portugal, “identificámos que flavours são uma tendência de consumo em crescimento e, por isso, enquanto marca inovadora, apostámos no lançamento de Jameson Orange de forma a respondermos às dinâmicas do mercado e, simultaneamente, irmos ao encontro das necessidades do consumidor. Esta nossa abordagem assente na inovação irá estender-se a outros produtos que brevemente apresentaremos também ao mercado”.

Jameson Orange chegará muito em breve ao mercado nacional com PVP recomendado de 19,95 euros.