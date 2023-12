Acaba de chegar à prateleira do supermercado: das edições especiais às novidades sem açúcares adicionados

Os vinhos biológicos, Proteína Whey Cookies & Cream Go Active e máscaras faciais Be Beauty do Pingo Doce

Os novos vinhos com certificação biológica do Pingo Doce da responsabilidade do enólogo Rui Lopes, têm origem nas vinhas altas da Beira Interior e estão disponíveis com duas referências (Tinto 2021 e Branco 2022).

O Beira Interior Tinto, colheita de 2021, é um blend de Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Alicante Bouschet, que lhe confere frescura, bastante estrutura e um final muito persistente. Cor rubi concentrada e aroma a resina de pinheiro, fruta vermelha, laranja e baunilha. Combina bem com carnes estufadas, grelhadas e queijos curados das Beiras.

Já o Beira Interior Branco, colheita 2022, 100% Síria, é um vinho fresco, elegante e com um final longo. Cor limão esverdeada, aroma a flor de laranjeira, limão e ligeiro vegetal. Combina bem com peixe grelhado e marisco. O PVP de ambos é 4,49€.

créditos: Divulgação

Houve também o reforço da gama Go Active, com o lançamento da Proteína Whey Cookies & Cream, o novo batido instantâneo em pó que apresenta um alto teor em proteína (21g por porção), baixo teor de gordura, sem açúcares adicionados e sem glúten.

A Proteína Whey Cookies & Cream Go Active está disponível em embalagens de 1kg por um PVP de 24,99€.

créditos: Divulgação

No segmento de beleza, há três novas máscaras faciais: máscara facial cremosa vitamina c e peptídeos (ideal para pele cansada e baça, PVP €1,49), com Ácido Hialurónico e Bakuchiol (torna a pele mais elástica e ajuda a eliminar as linhas finas nas e as rugas, PVP €1,49) e almofadas em hidrogel anti olheiras com ácido hialurónico (que contribui para melhorar a hidratação da pele sob os olhos, PVP €1,49).

créditos: Divulgação

Yoco, coleção Bluey

Yoco, a marca de iogurtes da Nestlé dedicada às crianças, lançou embalagens colecionáveis das personagens da série de animação Bluey, um dos programas infantis no top da Disney Junior.

No total, são 14 garrafas com Yoco, Bluey, a sua irmã, os seus pais e outros personagens da popular série.

“Yoco convidou Bluey para se juntar a esta coleção, porque ambos partilham os valores da família, da amizade e da diversão”, explica Alexandra Chambel, Junior Brand Manager da Longa Vida – Lactalis Nestlé.

créditos: Divulgação

Matinal: manteiga com menos gordura e sem lactose e queijo fresco + proteína

Com menos 85% de gordura e menos 80% de calorias, comparativamente a uma manteiga com sal e sem lactose, a proposta Matinal partilha da textura suave que caracteriza esta manteiga magra.

créditos: Divulgação

A Matinal lançou também o + Proteína, um queijo fresco com 30gr de proteína. Este queijo destaca-se pela textura suave e pela sua versatilidade uma vez que pode ser incluído numa salada, consumido com tostas ou a acompanhar vegetais.

créditos: Divulgação

Xau Ultra +

Com uma fórmula 3x mais concentrada, o Xau Ultra + trabalha a baixas temperaturas, com 15ml (menos de ½ tampa).

Mais fácil de usar, este lançamento pretende reduzir o plástico (menos 55% de plástico do que o detergente convencional) e a poupar energia (o seu desempenho em água fria, ajuda a economizar até 60% de energia).

créditos: Divulgação

Queijo Regional Alentejano Santiago e Castelões Corte Real

O novo Queijo Regional Alentejano é uma mistura de três leites pasteurizados de vaca, cabra e ovelha, que pode ser encontrado em duas versões de 90 gramas: Original e Manjericão e Tomilho. O PVP é 1,49€.

créditos: Divulgação

Por seu turno, Castelões Corte Real é um queijo de especialidade, apresentado numa embalagem de 200 gr. Esta novidade baseou-se nos novos estilos de vida mais frugais. O PVP é 2,99€.

créditos: Divulgação

Pão de Rio Maior: Forma 9 Cereais e Massa Mãe e Sementes

A Panificadora Costa & Ferreira apresentou recentemente duas novidades. Por um lado, um Pão de Forma 9 Cereais (500g), elaborado a partir de uma combinação de farinhas de trigo, integral e centeio numa receita enriquecida com várias sementes como as de girassol, linhaça castanha e sésamo natural, além dos flocos de aveia e cevada. Por outro um Pão de Rio Maior com Massa Mãe e Sementes (600g) confecionado a partir de uma mistura de farinhas de trigo e centeio, enriquecida com flocos de aveia e sementes de linhaça.

O Pão de Forma 9 Cereais disponível nos supermercados Auchan, enquanto o Pão de Rio Maior com Massa Mãe e Sementes poderá ser encontrado no Lidl. Ambos são cortados e enfornados à mão e cozidos em fornos de alvenaria, seguindo uma abordagem 100% natural, sem a adição de quaisquer tipos de aditivos.

créditos: Divulgação

Iogurtes Líquidos Mimosa Proteína, iogurte Mimosa Vegetal e creme vegetal de leite de coco

A Mimosa reforçou o seu segmento de Proteína, com uma nova gama de iogurtes líquidos, nos sabores morango e banana, frutos tropicais e caramelo, em formato on-the-go.

Têm uma concentração de 25g de proteína por embalagem 250ml, baixo teor de gordura, sem açúcares adicionados e sem lactose. Contêm três vezes a proteína de um iogurte líquido, sendo reforçados com a proteína do próprio leite.

créditos: Divulgação

Os iogurtes Mimosa e a nata vegetal com base de leite de coco são outra novidade. Mimosa Vegetal é a nova gama da marca apta para veganos, naturalmente isenta de lactose e sem glúten.

Líquidos de Morango, de Ananás, de Manga e de sabor Natural são as variedades de iogurte Mimosa Vegetal. Já o creme vegetal de leite de coco para culinária é uma opção versátil para pratos de caril, sopas e molhos.

créditos: Divulgação

CERELAC 0% Açúcares e Fitness 0% açúcares adicionados

A CERELAC apresenta no mercado a opção 0% Açúcares, uma gama de papas resultado de um novo processo de produção menos processada, sem açúcares adicionados e sem açúcares produzidos– aqueles que habitualmente são libertados no processo de produção. Disponível em duas opções - Multicereais e Frutas ou Multicereais – está apta para crianças a partir dos seis meses.

créditos: Divulgação

No segmento de adultos, a marca Fitness lança a nova gama Fitness 0% açúcares adicionados, que se apresenta em dois sabores: mel e cacau. Já se encontra disponível em todos os pontos de venda habituais.

créditos: Divulgação

Agros Café

Pronto a beber, quente ou frio, Agros Café contém o teor de cafeína equivalente ao de um café,

“Este é um marco na jornada da marca, que pensa inovação sem a dissociar da tradição e da autenticidade, numa combinação entre sabor, praticidade e versatilidade, em resposta direta às necessidades dos estilos de vida mais ativos”, destaca Nuno Guedes, Gestor de Marca Agros, em comunicado.

O PVP é €0,78 a unidade.

créditos: Divulgação

Gama de snacks Campofrio

A gama SNACK’IN, composta por três produtos elaborados à base de carne - Chouriço, Fuet e Fuet de Peru -, num formato prático, pronto a consumir em qualquer lugar.

Disponíveis em embalagens de 50 g, estes snacks podem agora ser encontrados em hiper e supermercados.

créditos: Divulgação

Batido Yogoody

Os preparados para batido Yogoody estão disponíveis nos sabores de Morango, Baunilha e Banana, sendo a resposta para aqueles que procuram uma forma mais fácil e rápida de integrar os laticínios na sua rotina diária. Apenas com adição de água, é uma bebida que não necessidade de refrigeração. Com validade até um ano, está à venda nas lojas Auchan.

créditos: Divulgação

YoPRO SHOT

Os novos YoPRO SHOTS, disponíveis nos sabores de Banana e Frutos Vermelhos, e pela primeira vez em packs de quatro unidades. Têm 70% proteína whey, 0% gorduras, 0% açúcares e 0% lactose.

Disponível nos locais habituais, por um PVP de 3,49€.

créditos: Divulgação

Lindahls PRO+ Snack

A marca de proteicos Nestlé LINDAHLS PRO+ ampliou a gama com o lançamento de Lindahls PRO+ Snack, a primeira barra proteica refrigerada a chegar ao mercado nacional, composto por duas camadas de bolo de cacau com um recheio fresco de creme de coco. Este snack apresenta-se num formato de pack 3x40g com 16% de proteína e sem adição de açúcares.

créditos: Divulgação

Peskitos de Pescada Panada da Pescanova

A nova receita sem glúten de Peskitos de Pescada Panada da Pescanova vem em formato familiar de 1 kg. Outra novidade é o facto de esta receita estar apta para a Airfryer, o que torna a sua confeção mais rápida e prática.

créditos: Divulgação

Vigor x Marvel

A marca Vigor trouxe para as suas embalagens os super-heróis da Marvel, numa edição limitada, com o objetivo de impactar os consumidores, incentivando à experimentação de leite fresco de forma entusiasta e divertida.

Até ao fim do mês é possível encontrar esta edição especial, nos locais habituais.

créditos: Divulgação

Lancers Sangria Branca

Lancers Sangria Branca é a nova referência da marca Lancers, da José Maria da Fonseca. Marcada pela mistura de ananás, maracujá, pêssego e lima, é fresca, suave e tropical.

Esta novidade vem completar um portfólio composto por sete referências, com opções para todo os gostos: Lancers Rosé, Lancers Branco, Lancers White Sweet, Lancers Sangria Tinta, Lancers Espumante Bruto e, por fim, o Lancers Espumante Rosé. O PVP é 3,99€.

créditos: Divulgação

Beefeater Black

Chega agora ao mercado Beefeater Black, um gin que se revela fresco, leve e herbal, mantendo o estilo clássico com o zimbro em destaque. As notas dos citrinos são distintas e mantêm-se presentes ao longo de todo o paladar.

Esta nova referência, criada por Desmond Payne, o mestre destilador mais experiente do mundo, mantém a essência original e os nove botânicos da receita clássica do icónico Beefeater Dry. Além disso, foram adicionados dois novos botânicos selecionados artesanalmente: o tomilho e a Lúcia-lima, que contribuem com um novo perfil e de sabor que dá maior enfase às notas herbais. Esta referência está disponível no Continente, pelo PVP de 24,99€.