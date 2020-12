Com o anúncio das Estrelas Michelin 2021 para Portugal, multiplicaram-se nas redes sociais as mensagens de felicitação por parte dos chefes de cozinha que viram os seus restaurantes revalidarem o galardão ou conquistarem-no pela primeira vez.

Em ano parco na atribuição de novas estrelas gaulesas (duas: uma para o restaurante 100 Maneiras, outra para o Eneko Lisboa), as mensagens dos chefes de cozinha sublinham as dificuldades que enfrenta o setor.

José Avillez, Henrique Sá Pessoa, Rui Paula, Ljubomir Stanisic, João Rodrigues, entre outros, não esquecem o trabalho das suas equipas e todos os desafios enfrentados este 2020.

Henrique Sá Pessoa, restaurante Alma, em Lisboa. Duas Estrelas Michelin

“Parabéns a toda a equipa pela manutenção das 2* num ano muito difícil para toda a restauração. Parabéns a todos os restaurantes que mantiveram as suas estrelas e aos novos 1* em Lisboa”

José Avillez, restaurante Belcanto, em Lisboa. Duas Estrelas Michelin

“Parabéns à equipa do Belcanto, que volta a ter confirmada a segunda Estrela Michelin. Neste ano de extrema dificuldade, é um incentivo para continuar”.

Rui Paula, Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira. Duas Estrelas Michelin

“Um bem-haja à minha equipa, por num ano tão difícil, conseguir manter as duas Estrelas Michelin. Saudações a todos quantos dignificaram Portugal, a quem manteve e conquistou este reconhecimento”.

Ljubomir Stanisic, 100 Maneiras, Lisboa. Uma Estrela Michelin

“Nenhum homem é uma ilha”. E se isso é verdade sempre, é mais que verdade na hora de receber a nossa primeira estrela Michelin. Antes de agradecer ao Guia, desculpem-me, tenho de agradecer às mulheres e aos homens que me acompanham. Àqueles que estão ao meu lado, hoje e sempre. Não conquistamos nada sozinhos... e essa é a grande beleza da vida!”.

João Rodrigues, Feitoria, Lisboa. Uma Estrela Michelin

“Parabéns a toda equipa do @restaurantefeitoria pela renovação no @michelinguide neste ano tão difícil. Muitos Parabéns querido @ljubostanisic, Manel e toda a equipa do @100maneiras_rest, ao @enekoatxa @lucasbernardeslx e toda a equipa do @enekolisboa. E a todos os restaurantes que viram as suas estrelas renovadas”.

Óscar Gonçalves e António Gonçalves, restaurante G. Pousada, Bragança. Uma Estrela Michelin

"´Toda a alegria vem do amor, e todo o amor inclui o sofrimento´ (Guerra Junqueiro). Foi um ano atípico, onde todos nós fomos surpreendidos por o imaginável. Foram tempos duros mas que nem a geada vergou. Com resiliência, dedicação e acima de tudo união, vemos renovada a nossa estrela. Uma enorme responsabilidade, que nos dá ainda mais vontade de continuar a sonhar, a realizar, a investir... Nas gentes, nos sabores, nas tradições da nossa terra. Obrigado".

Vítor Matos, restaurante Antiqvvm, Porto. Uma Estrela Michelin

“O ano de todos os desafios, superamos mais um: o Antiqvvm renova a Estrela Michelin com o orgulho e a esperança de que se renovem também as oportunidades. Aguardamos 2021 com expectativa. E queremos ter esta Estrela a brilhar no horizonte para mais um ano de conquistas!”

Louis Anjos, Restaurante Bob Bon, Carvoeiro. Uma Estrela Michelin

"Num ano atípico e muito difícil a todos os níveis para o setor da restauração e em particular para o Bon Bon, recebemos uma boa notícia no final de 2020: a nossa qualidade voltou a ser reconhecida com a renovação da Estrela Michelin, pelo Guia Michelin. É a sexta vez que recebemos esta distinção, o que confirma o trabalho de qualidade realizado ao longo destes anos".todas as dificuldades que superamos este ano.

Joachim Koerper, Restaurante Eleven, Lisboa. Uma Estrela Michelin

"É com muita alegria que partilhamos com todos os nossos amigos esta estrela, conquistada num ano tão difícil para todos. O nosso chef @joachimkoerper tem estrelas há quase 30 anos mas cada ano é como se fosse o primeiro. Esperamos a vossa visita e o vosso apoio".