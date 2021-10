“Antes do lançamento oficial, é possível reservar uma Edição Especial de Pré-Reserva, exclusivamente na Super Bock Store”, informa a marca. Mas, atenção, esta edição especial online está disponível apenas até 21 de outubro. Lançamento no digital que inclui uma garrafa da nova Selecção 1927 Barrel Aged Premium Lager com a assinatura do mestre cervejeiro, a oferta de uma experiência na Casa da Cerveja para duas pessoas, a possibilidade de contacto, via email, com a Beer Sommelière do Super Bock Group e ainda uma cerveja adicional da gama Super Bock Selecção 1927. Esta pré-reserva é extremamente limitada, a um preço de 12,74 euros (portes não incluídos) por unidade.

“A gama especial Super Bock Selecção 1927 é desenvolvida em pequenos lotes na Super Bock Casa da Cerveja (uma pequena unidade de produção independente), com matérias-primas nobres e da melhor proveniência”, sublinha a marca.

Atualmente, estão disponíveis quatro cervejas de forma permanente – Munich Dunkel, Bavaria Weiss, Bengal Amber IPA e Japanese Rice Lager. Agora, numa edição sazonal e limitada, junta-se Selecção 1927 Barrel Aged Premium Lager, que integra a mais recente série de cervejas envelhecidas em barricas de madeira da marca.